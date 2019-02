I když mu je teprve šestadvacet, přesto již byl v minulosti muž ze Zlínska 14x soudně trestaný. Nyní se zřejmě před senát soudu postaví po patnácté.

Podle informací tiskové mluvčí zlínské policie Moniky Kozumplíkové, recidivistu právě v těchto dnech obvinila komisařka kriminální policie ze Zlína ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a trestného činu výtržnictví, kterých se dopustil v minulém týdnu ve Zlíně tím, že fyzicky napadl cizího muže kvůli údajně nesprávnému parkování.

Obviněný skončil ve vazbě, v případě prokázání viny mu hrozí, že za mřížemi stráví až deset let.

„Šestadvacetiletý muž z Napajedel přijel ve čtvrtek po dvacáté hodině do Zlína za kamarády. Zastavil podél chodníku u pravého okraje silnice a zapnul výstražná světla, protože schůzka měla trvat pouze pár minut. Stání na silnici však rozlítilo cizího muže stejného věku. Upozornil řidiče, aby si přeparkoval, jinak zavolá na policii. Řidič s kamarády jeho výtce nevěnovali pozornost. To zřejmě recidivistu rozlítilo a řidiče udeřil do tváře. Ten upadl na záda, kde ho agresor znovu několikrát udeřil a kopl,“ popsala událost policejní mluvčí.

Podle ní muž ležící na zemi už se nebránil a jeho kamarádi zavolali záchranáře i policii. Útočník z místa odešel. Zraněný muž skončil v nemocnici.

„Policisté agresora vzápětí zadrželi a převezli do policejní cely. Test na přítomnost drog byl u něj negativní, test na požití alkoholu ukázal hodnotu vyšší než jedna promile. Z policejní cely putoval recidivista po rozhodnutí soudce opět do vazební věznice. Poprvé byl odsouzený k pobytu ve věznici už ve svých patnácti letech. Nyní mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na tři až deset let,“ doplnila Monika Kozumplíková.