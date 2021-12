K hrozivě vypadající dopravní nehodě, vyrazili v pondělí krajští hasiči d obce Hvozdná na Zlínsku. Mladá řidička zde „zabodla“ své vozidlo Fiat Punto do břehu potůčku. Na místo tak museli dojet hasiči z Otrokovic se svým vyprošťovacím vozem, aby s jeho pomocí mohli dostat vozidlo zpět na silnici.

Dopravní nehoda v obci Hvozdná na Zlínsku 6. prosince 2021 | Foto: HZS ZLK

„Mladá řidička i se svými spolujezdkyněmi vyvázla bez zranění. Hasiči u havarovaného vozidla provedli protipožární opatření. Do potoka položili sorpčního hada, neboť zde byla obava, že z vozidla uniknou provozní kapaliny do vody, která se dále vlévá do místního rybářského revíru Nádrž Ostrata. Třem dívkám také poskytli první psychickou pomoc a tepelný komfort, neboť teplota klesla pod nulu a jedna z nich se dokonce namočila při vystupování z auta do vody. Pro všechny tři si následně přijeli jejich blízcí,“ přiblížila tuto událost Lucie Javoříková, tisková mluvčí krajských hasičů.