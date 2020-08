Dnes krátce po třetí hodině ráno přijal operační důstojník na lince tísňového volání oznámení o pravděpodobné dopravní nehodě ve Zlíně na Příluku.

Rozbil, co mohl. Za volantem nadýchal 2,5 promile | Foto: PČR

Obdobné oznámení přijal také operační důstojník Městské policie ve Zlíně, a to přímo od účastníka této dopravní nehody, který strážníkům sdělil, že naboural do jiného vozidla. Ve své zprávě to sdělila policie.