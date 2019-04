Až výjimečný trest mu hrozí za to, že vloni 4. července svou brutální a bezohlednou jízdou automobilem ohrozil v tzv. myší díře pro pěší a cyklisty u vlakového nádraží v Uherském Hradišti životy a zdraví několika lidí. Jednoho z nich přitom těžce zranil.

„Krátce před jedenáctou hodinou dopoledne se snažila hlídka policistů zkontrolovat řidiče osobního vozidla VW Polo. Řidič na zastavení nereagoval, naopak zvýšil rychlost a začal policistům ujíždět, místy jeho rychlost přesahovala až 100 km/h, a to i v místech, kde byla rychlost jízdy omezena na 30km/h. Policisté jej pronásledovali až na ulici Husova k podchodu pod železniční tratí, který není určen pro vozidla a je poměrně úzký,“ popsala situaci mluvčí krajské policie ve Zlíně Lenka Javorková s tím, že nebezpečný řidič do podchodu vjel i přesto, že musel vidět, že se tam pohybují lidé.

„Viděl jsem, jak z myší díry od sídliště Mojmír vyletělo osobní auto a tlačilo před sebou kolo. Asi v ní, někoho srazil. Za ním vyběhli dva policajti. Jak vyjel z podchodu ven, tak ještě přidal a uháněl směrem k vlakovému nádraží,“ řekl Deníku jeden z prodejců, balící právě své zboží na nedalekém tržišti s ovocem a zeleninou.

Dítě naštěstí nebylo v kočárku

Při projíždění podchodem, který má na šířku pouhé dva metry, řidič srazil a přejel čtyřiaosmdesátiletého muže s jízdním kolem.

Muž zůstal po střetu ležet na zemi a díky duchapřítomnosti, kdy se instinktivně přitlačil na stěnu podchodu a zůstal na pravém boku, utrpěl „jen“ středně těžká poranění v podobě zlomenin, poranění hlavy a dalších částí těla.

„Řidič jízdou v podchodu ohrozil další čtyři ženy, kterým se jen shodou náhod a šťastných okolností v nastalé panice podařilo před sražením vozidlem utéct. Mezi nimi byla i sedmapadesátiletá žena s dvouletým dítětem, které naštěstí nesedělo v kočárku, a žena tak stihla na poslední chvíli uskočit s dítětem v náručí za zábradlí před podchodem. Kočárek řidič po bezohledném projetí „myší dírou“ zdemoloval.

Podle znalců si řidič v podchodu počínal mimořádně agresivně a jeho jízdu označili za extrémně riskantní.

Agresivní a riskantní jízda skončila až v Ostrožské Lhotě. Tam podle očitých svědků jeho divoká jízda skončila ve slepé ulici zvané Pastúšky. Z ní nebylo úniku.

„Řidiče prchajícího ve Volkswagenu Polo tam definitivně zastavil náraz do odstaveného automobilu,“ řekl Deníku jeden ze Lhoťanů. Zpacifikoval jej ale policisté museli až po několika výstřelech a použití dalších donucovacích prostředků, včetně taseru.

„Řidič byl v době řízení podle znaleckého posudku pod vlivem drog, konkrétně pervitinu. Hlídce ujížděl i z důvodu, že není, ani nikdy nebyl držitelem řidičského oprávnění. V rejstříku trestů má devět záznamů za majetkovou, násilnou trestnou činnost a trestnou činnost ve spojitosti s omamnými a psychotropními látkami,“ poznamenala Lenka Javorková.

Chodce musel vidět

V průběhu vyšetřování ještě krajský vyšetřovatel obvinění rozšířil na trestný čin výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu, protože při prohlídce vozidla VW Polo nalezli uvnitř kompletní varnu pervitinu.

Teď podle Javorkové hrozí pachateli trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

Dne 4. prosince 2018 proběhl na místě činu vyšetřovací pokus podle, který měl objasnit některé skutečnosti, např. ověřit jaké měl obviněný při nájezdu do podchodu rozhledové podmínky, zda viděl osoby v podchodu a také pomocí figuríny upřesnit místo, kde obviněný poškozeného seniora přejel a zjistit, jaký by byl eventuálně následek v případě, kdyby se mu nepodařilo přitisknout na stěnu podchodu.

Pokus ukázal, že obviněný vjel do podchodu zcela vědomě v okamžiku, kdy se tam pohybovali chodci, které musel vidět.

Dle znalce by mohl obviněný způsobit najetím vozidla na poškozeného, v případě že by se nepřitiskl aktivně k podchodu, vážnější zranění, která by ho bezprostředně ohrozila na životě.