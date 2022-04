Pod zveřejněnou fotografií původně pořízenou 13. dubna v rožnovské ulici Kramolišov se za dva dny sešlo více než pět set padesát komentářů. Zatímco část diskutujících rozebírá riskantní jízdu mladíka na koloběžce, řada dalších lidí spíše kritizuje styl, jakým strážníci snímek z radaru okomentovali. Vymyká se totiž formálnímu tónu, jakým běžně policisté popisují případy, jimiž se právě zabývají.

„Pokud někdo poznáte osobu zachycenou policejním radarem, máme jedno doporučení. Užívejte s ním společné chvíle, jak to jen jde. Je dost možné, že při tomto způsobu, jakým se přepravuje rožnovskými ulicemi, může být jeho jízda kratší, než by si představoval. Štěstí pro společnost bude, když u svých sebevražedných pokusů zůstane sám,“ stojí mimo jiné v příspěvku rožnovské Městské policie.

Vedle vysoké rychlosti pak autor podobným poněkud barvitým způsobem poukazuje také na nehodné oblečení, které by v případě pádu jezdce zřejmě neuchránilo před vážnými poraněními. Neformální styl sdělení řada lidí zkritizovala. Dlužno dodat, že ti nejpřísnější kritici sami neváhali sáhnout k urážkám a vulgaritám.

Podle ředitele Městské policie Rožnov pod Radhoštěm Aleše Pilaře, ale příspěvek i díky zvolené formě splnil svůj účel.

Bezohledných elektrokoloběžců přibývá

„Přitáhl pozornost a upozornil na problém, který začíná být v poslední době intenzivní, riskantní a pro společnost obtěžující. Formulace v příspěvku byla trochu třaskavější, ale řekněme, že je to jakási progresivní prevence,“ komentoval Pilař.

Případů, kdy lidé na bezohledné chování jezdců na elektrokoloběžkách upozorňují, podle Pilaře přibývá.

„Tyto koloběžky jsou novinkou a například na silnici na ně řidiči ještě nejsou zvyklí reagovat. Na chodníku zase obecně platí, že ten náleží jen chodcům. Pro jezdce na koloběžce zde platí totéž, co pro cyklistu – nemá tady co dělat,“ upozorňuje Pilař.

Soutěž ve vyprošťování zraněných ovládli ve Vsetíně domácí hasiči

Chybí ohleduplnost

Podle jeho slov však chybí především to nejdůležitější – vzájemná ohleduplnost.

„E-koloběžka je skvělý vynález. Díky bezohlednému chování některých jedinců, bude vnímána bohužel jako nežádoucí, budou přijímána další a další omezení, opatření, zákazy. To nechce nikdo, ani veřejnost, ani policie. Přitom by stačilo jen se chovat ohleduplně a slušně ke svému okolí,“ řekl šéf rožnovských strážníků.

Celé znění příspěvku Městské policie Rožnov pod Radhoštěm:

PROJEV ČIRÉHO ŠÍLENSTVÍ zaznamenal radar dne 13. 4. 2022 na ulici Kramolišov. Pokud někdo poznáte osobu zachycenou policejním radarem, máme jedno doporučení. Užívejte s ním společné chvíle, jak to jen jde. Je dost možné, že při tomto způsobu, jakým se přepravuje rožnovskými ulicemi, může být jeho jízda kratší než by si představoval. Štěstí pro společnost bude, když u svých sebevražedných pokusů zůstane sám.

Reakce na nezodpovědné chování jedinců na e-koloběžkách bude otravná. Stát bude muset přijímat zákazy a opatření, které bude slušné lidi chránit před počínáním podobných exotů. A tak se stane, že původně skvělý nápad pro přepravu osob jako je e-koloběžka, zůstane symbolem psanců jen proto, že se najdou tací, co přirozenou míru a ohled neznají.

Chlapci na snímku lze poznamenat jediné: i ta přilba co máš na hlavě je ti momentálně k ničemu. Po pádu v 70 km/hod na asfalt v teplákách, budou tvé obnažené klouby a pánevní kosti vesele jukat do jarního večera. Poškozená nervová zakončení ti pozdě, ale bolestně připomenou, že "tahle akce byla zbytečná". Milosrdné bezvědomí, by tě nejspíše uchránilo před utrpením, ale to se nestane. Skrze podrápané hledí helmy si budeš prohlížet kamínky zasekané v dlaních. To fakt nechceš!