„Muž byl dvakrát zlínským a jednou kroměřížským soudem odsouzen k vyhoštění z území České republiky. Kromě toho o jeho správním vyhoštění rozhodli i zlínští cizinečtí policisté na základě páchání protiprávní činnosti, a to v délce čtyř let, tedy až do listopadu 2026,“ doplnil policejní mluvčí Simona Kyšnerová.