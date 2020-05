„Mladík odcizil v drogerii parfém za šest set korun. Pár dní nato si v prodejně potravin naplnil košík potravinami a hygienickými potřebami za téměř čtyři tisíce korun. Při útěku ho zadržel pracovník prodejny. Chvíli se přetahovali, muži se ale podařilo utéct, i když bez bundy, boty i bez nákupu. Do třetice ukradl láhev alkoholu v jiné prodejně s potravinami. Zadrželi ho pracovníci bezpečnostní agentury, kteří přivolali policisty,“ uvedla za policii mluvčí Monika Kozumplíková s tím, že muž byl obviněn z krádeže a ještě tentýž den se vydal vstříc krádeži další. Odcizil láhev tvrdého alkoholu a cukrovinky za více než sedm set korun.

Mladíka i tentokrát zadrželi pracovníci bezpečnostní agentury a předali policistům.Tentokrát muž z policejní cely nevyšel. Policisté podali státnímu zástupci návrh na vzetí do vazby, který soudce okresního soudu akceptoval. Z policejní cely tak mladík putoval přímo do vazební věznice. Nyní mu hrozí až osm let vězení.