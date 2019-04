Státní zástupce Roman Kafka už na oba muže podal obžalobu. Před zlínským soudem tak stane devětadvacetiletý K.M. a čtyřicetiletý L.S.

Ti jsou obžalováni z toho, že v noci ze 14. na 15. března v obci Štítná nad Vláří – Popov v rodinném domě obviněného K.M. napadli a za užití úderů pěstí, kopy do celého těla, zejména do hlavy, hrudi, zad a končetin a obviněný K.M. i opakovanými údery kovovým nástrojem do těla poškozeného, usmrtili devětatřiceti­letého muže.

„Na obviněného K.M. byla podána obžaloba pro trestný čin vraždy. Je ohrožen trestem odnětí svobody ve výměře od dvanácti do patnácti let nebo trestem výjimečným. Na obviněného L.S. byla podána obžaloba pro trestný čin ublížení na zdraví s trestní sazbou od deseti do patnácti let nebo výjimečným trestem,“ sdělil Roman Kafka.

