Policie již obvinila šestici lidí, o nichž si nyní myslí, že za únosem stojí právě oni. Kauza tak putuje podle rozhodnutí soudu znovu ke státnímu zástupci k novému prošetření.

Hlavní roli doposud hrál Michal Šnajdr, který byl za únos v roce 2016 odsouzen k 10 letům vězení.

Pětiletý žalář tehdy dostal i jeho údajný komplic Ladislav Faltýnek. Tomu ale byl kvůli zdravotnímu stavu výkon trestu odložen.

Další dva vyšetřované muže Daniela Šprňu a Radomíra Vlčka soud v roce 2016 zprostil obžaloby.

Jenomže ve svědkovi Ladislavu Faltýnkovi se „pohunulo svědomí“ a vypověděl, že se na únosu Michal Šnajdr vůbec nepodílel.

„On tam nikdy nebyl a odsoudili ho. Chtěl bych se panu Šnajdrovi omluvit. Vím, že trpěl on i jeho rodina. Měl jsem i příležitost říct pravdu u Vrchního soudu v Olomouci, ale bál jsem se, neměl jsem k tomu odvahu. Byl jsem pod tlakem lidí, kteří mi vyhrožovali zlikvidováním mé rodiny. Nyní se bojím, že skuteční pachatelé se mi pomstí, začalo další kolo výhrůžek,“ uvedl dnes před soudem Faltýnek.

„Myslel jsem, že ho za to neodsoudí,“ vysvětloval u soudu.

Právě jeho nová výpověď vedla k tomu, že byl Michal Šnajdr po více než roce před měsícem z vězení propuštěn a policie nyní nově stíhá šestici osob, jak potvrdil státní zástupce Martin Malůš. Ve skupině figuruje i Ladislav Faltýnek.

„Jsem šťastný, že se ukázalo, že praví pachatelé jsou úplně jiné osoby, což potvrzuje to, co jsem před čtyřmi lety říkal, a to, že jsem nevinný a věc jsem nespáchal,“ uvedl po vynesení rozsudku Michal Šnajdr.

O tom, zda bude za podle všeho nespravedlivé vězení žádat odstupné, prý nepřemýšlí. „Nyní je pro mne prioritou dcera a má rodina. Pak budu řešit otázky budoucnosti,“ vysvětlil.

A co říká na důvody Ladislava Faltýnka, který jej dostal do vězení?

„Mám na to svůj pohled ale až tak přesně tomu nerozumím, co řekl. Pro někoho to možná dává smysl,“ uvedl Šnajdr „Nedá se popsat slovy, je to něco šíleného. Doteď můžu říct otevřeně, že v době nástupu trestu jsem se psychicky zhroutil,“ popisoval ještě své pocity po nástupu trestu. Prý mu v těchto těžkých chvílích pomáhala rodina a dcera.

Policie i soud se tak budou muset zabývat i otázkou, jak je možné, že v případě jeho předchozího odsouzení figurovaly jeho pachové stopy, přestože na místě činu nebyl.

K události došlo 14. ledna 2014 v Kroměříži. Žena zaparkovala před domem a byla napadena a odvlečena do vozu. Tam ji zbili, svázali ruce, přes hlavu dali pytel a pak celou noc vozili po neznámých místech a chtěli po ní peníze. Nakonec ji měl Ladislav Faltýnek okrást. Při tomto činu jej natočila i kamera. Celá akce měla skončit tím, že žena únoscům slíbila, že jim dá za propuštění 100 milionů. Muži ji tedy následující den vyložili u obce Vrbky na Kroměřížsku, odkud si žena zavolala pomoc. Oba muže s činem spojovaly mimo jiné i pachové stopy a další důkazy. Oba odsouzení, kteří byli trestáni za jiné delikty, vinu odmítli i před vrchním soudem podali dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten je však zamítl. Požádali také o obnovu řízení. Podle Šnajdrova advokáta Roberta Cholenského k tomu vedly nově zjištěné skutečnosti, podle nichž se činu dopustil někdo jiný.