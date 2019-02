Zlín – Výslechem bývalých policistů, podnikatelů i novináře Janka Kroupy dnes u krajského soudu ve Zlíně pokračoval případ dvou bývalých policistů, někdejšího detektiva Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Mariana Hanáka a bývalé policistky oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně Hany Čoukové.

Elitní expolicista Marian Hanák stanul před soudem | Foto: DENÍK/Jana Zavadilová

Podle obžaloby brali úplatky za informování vyšetřovaných podnikatelů, kteří se přiznali ke korupci.

Hanákovi v případě uznání viny hrozí za přijímání úplatku a zneužívání pravomoci veřejného činitele pět až 12 let vězení. Hanák i Čouková vinu již dříve odmítli. Podle Hanáka se skutky popsané v obžalobě nestaly. Čouková uvedla, že obvinění je vykonstruované.

Pokud Hanákovi informace předávala, tak prý jen jako součást plnění služebních povinností. Za zneužití pravomoci úřední osoby jí hrozí jeden rok až pět let vězení. Žena od policie odešla v roce 2008.

Podle státního zástupce Romana Kafky žádali policisté po kroměřížském podnikateli Radomíru Vybíralovi sedm milionů korun za prodej trestního spisu a za

„zařízení kladného výsledku trestního řízení". Nakonec mu ale údajně opatřili jen část spisu za zálohu 700.000 korun. Policie tento skutek z roku 2007 prověřovala již dříve a odložila jej. Vrátila se k němu poté, co informace začaly unikat i z dalších kauz. Vybíral si podle obžaloby navíc v lednu roku 2009 úplatkem 600.000 Kč zajistil i avízo o chystaných domovních prohlídkách.

Kroupa dnes u soudu popsal, jak se k případu dostal. Pracoval na reportáži o převozu pohonných hmot ze Slovenska a snažil se dostat svůj zdroj do dané skupiny a natáčel schůzky skrytou kamerou.

„Tam několikrát padlo, že skupina spolupracuje s policisty ze Zlína, že tam mají policistku Čoukovou," uvedl Kroupa. Jméno Hanáka údajně padlo až později, měl být v kontaktu s Vybíralem. Čouková údajně zkopírovala spis a předala ho Hanákovi a ten Vybíralovi.

„Tady probíhá jedno řízení se dvěma policisty, ale ve skutečnosti tady existovala a do značné míry i existuje hydra, která je funkční dodneška. V tuhle chvíli je to případ roztříštěný na prvočinitele, ale klíč k pochopení je vzít všechny případy do jednoho," řekl novinářům Kroupa.

Jeden z bývalých policistů, který se účastnil bytových prohlídek u Vybírala, dnes uvedl, že bylo podezření, že o prohlídkách unikly informace. Bývalá Vybíralova manželka řekla, že den před prohlídkou se ze sídla firmy odvážely šanony a archivní boxy. Někteří bývalí policisté ocenili Hanáka coby kvalitního policistu. Hlavní líčení bude pokračovat 9. ledna.

Hanák podle obžaloby v letech 2009 a 2010 spolupracoval i s Janem Švédíkem z Břidličné na Bruntálsku, když mu podle Kafky zajišťoval nelegální odposlechy či lustrace konkrétních lidí i telefonních čísel se snahou zjistit, zda se o ně zajímá policie. Hanák mu údajně prodával také informace z konkrétního trestního řízení.

Hanák také čelí obžalobě u Městského soudu v Praze. S dalšími třemi lidmi údajně připravil stát při obchodech s hutním materiálem na neodvedené DPH asi o 36 milionů korun. Hanák vinu odmítá.