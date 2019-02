Zlín - Známému automobilovému závodníkovi Romanovi Odložilíkovi ve čtvrtek 12. června senát zlínské pobočky Krajského soudu v Brně snížil trest za pokus podplacení policisty.

Podle obžaloby k incidentu došlo 11. září 2006, kdy policie přišla Odložilíka zatknout do jednoho penzionu ve Fryštáku kvůli obvinění z krácení daně v jeho pražské firmě. Odtud ho odvezli do jeho bytu ve Zlíně – Mladcové.

Právě tam měl Odložilík nabídnout v koupelně policistovi Jaromírovi Šibutovi milion korun v hotovosti za to, že z jeho aktovky, kterou měl při zatčení, vezme sešit. V něm měl mít údaje týkající se případu.

Kriminalista se však ihned po jeho nabídce vrátil i s Odložilíkem ke svým kolegům a požádal je o zaprotokolování události. Aby pak mohli Odložilík i policisté podepsat protokol o celém zásahu, musel Odložilík zůstat nepřipoután. Toho obviněný využil a vyskočil z balkónu. Při pádu se však zranil, policii tak neutekl, navíc musel podstoupit operaci.

Odložilík celou dobu tvrdí, že po policistovi pouze chtěl předání sešitu, aby si z něj mohl vytáhnout směnku právě v hodnotě milionu korun. „Byl jsem vystresovaný. Nenabízel jsem mu nic. Jen jsem chtěl tu směnku. V tom sešitu nebylo nic k případu. V té situaci jsem ale zřejmě větu formuloval špatně a policista si to mohl vyložit jako nabídku úplatku,“ vysvětloval v lednu Odložilík. Doplnil, že směnku chtěl získat pro to, že na ní bylo uvedeno jméno, které s případem krácení daně nemělo nic společného. „Bylo to pro mě půjčka na koupi nového auta. Nechtěl jsem, aby toho člověka policie prošetřovala,“ vysvětlil.

V sešitě však policie směnku nenašla. „V tom rozrušení jsem si neuvědomil, že už tam dávno nebyla. Vzal si ji totiž už před tím můj bratr. O to víc mne mrzí, že jsem to takto řešil,“ posteskl si Odložilík.

Odvolací soud včera vyslechl zlínského podnikatele, od kterého si měl muž půjčit milion korun. Ten potvrdil, že k transakci došlo a že mu Odložilík peníze vrátil zhruba tři dny před jeho zatčením.

Podle senátu ale Odložilíkovo vysvětlení celé situace nepůsobilo hodnověrně. „V přípravném řízení se o žádné směnce nezmiňoval, přišel s tím až při soudním jednání,“ vysvětlila soudkyně Iveta Šperlichová. Soud tak nakonec Odložilíkovi jen změnil trest z nepodmíněného na podmínku. „Vzhledem k možnosti nápravy nepovažujeme za nezbytné, aby byl obžalovaný dán do výkonu trestu,“ doplnila.

Odložilík může ještě podat dovolání k Nejvyššímu soudu.