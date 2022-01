Obžaloba mu kladla za vinu, že pohlavně zneužil školačku, které ještě nebylo ani patnáct let. Jak vyplynulo z řízení, mladinká dívka byla do něj zamilovaná, muž si uvědomoval své jednání i to, že je v rozporu se zákonem. Navíc podle soudu měl mladík nabízet nejen jí, ale i několika „náctiletým“ kamarádům marihuanu, a to v letech 2017 až 2021.