Deset let za mřížemi hrozí pětačtyřicetiletému Markovi D. ze Zlína za daňové podvody ve výši devíti milionů korun. Hlavní líčení s obžalovaným začalo loni v srpnu. Na začátku loňského roku jej policie zatkla na Maltě, později rozhodl tamní soud o jeho vydání do České republiky k trestnímu stíhání, kterému se na Maltě údajně vyhýbal.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Soudce Jiří Dufek obžalovaného na konci srpna propustil z vazby a jednání odročil na konec září. K tomu ale již nedošlo, protože obžalovaný Marek D. „odcestoval“ do zahraničí a jak jinak, zpět na Maltu.

Ve čtvrtek jej na základě evropského zatykače opět zatkla maltská policie. O zatčení informovaly na svých serverech listy Malta Today a Times of Malta. Informaci Zlínskému Deníku potvrdilo ministerstvo zahraničních věcí.

„Ministerstvo zahraničních věcí může potvrdit, že na Maltě byl 7.2. zatčen český občan. Stalo se tak na základě evropského zatykače, který vydala ČR. Dotyčný se nachází ve vyšetřovací vazbě,“ uvedl za ministerstvo tiskový mluvčí Michal Bucháček.

Podle něj v pátek proběhlo soudní přelíčení, které potvrdilo identitu zadrženého a potvrdilo pokračování vazby. Zda maltské orgány vydají Marka D. zpět do Česka zatím ale není jasné.

„Finální rozhodnutí o jeho vydání k trestnímu stíhání do ČR doposud nepadlo. Další soudní stání má proběhnout 13. února 2019,“ seznámil s dalším vývojem případu tiskový mluvčí ministerstva zahraničních věcí.

Marek D. měl svým jednáním způsobit škodu státu při krácení daní 9 milionů korun. Je podezřelý ze zapletení do takzvaných karuselových podvodů, kdy měl předstírat obchodní činnost mezi zeměmi EU, aby stát okradl tím, že vrátí obchodníkům údajný přeplatek DPH.

Podle deníku Malta Today spolupracoval na konfliktních obchodech se zlínským podnikatelem Miroslavem Zarembou.

Marek D. se loni v lednu u maltského soudu bránil tím, že jde o spiknutí. Konfliktní firmu Future Construction prý prodal a jeho jménem pak podnikal někdo jiný.

„Čech vysvětloval maltskému soudu, že jeho pronásledovatelé jej našli v Goze šest týdnů po odchodu z domova v lednu 2013. Unesli jej a pod pohrůžkou ho donutili, aby podepsal dokumenty, které by mohly vést k podvodu v oblasti DPH,“ uvedl dřív jeho další obhajobu deník Malta Today.

„Viděl jsem skupinu lidí pár metrů ode mne. Jeden zavolal mé jméno. Byl jsem šokován a věděl jsem, že mě našli. Stál jsem tam a třásl se,“ vzpomínal uprchlík.

„PRÝ MĚ ZABIJÍ, KDYŽ SE VRÁTÍM DO ČESKA“

Dále tvrdil, že ho odvezli na Sanapské útesy.

„Řekli mi, abych vystoupil z auta. Když jsem tam stál, přijelo další auto. Křičeli na mě, že zemřu a že to je můj poslední den. Vzpomínám si, že jsem viděl pomník člověka, který tam zemřel, a oni mi řekli, že budu další. Jeden z nich mi potom poručil, abych podepsal dokumenty, které přinesli,“ zaznělo v jeho výpovědi u maltského soudu loni v lednu.

Podle tamních médií se muž přiznal, že nakonec podepsal asi 50 stran dokumentů.

„Pak se hádali o tom, co se mnou udělají. Jeden řekl: „Dej mu šanci, máme, co chceme. Vzali mě zpátky k autu a řekli mi, že mám štěstí, ale jestli se vrátím do České republiky, zabijí mě,“ uvedl pětačtyřicetiletý trestně stíhaný muž.