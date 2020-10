V případě prokázání viny mu hrozí několikaletý trest vězení.

Státní zástupce mu klade za vinu, že 29. května loňského roku jako řidič autobusu nerespektoval dopravní značku „Dej přednost v jízdě“ a vjel do křižovatky v době, kdy zleva výrazně vyšší, než povolenou rychlostí přijížděl nákladní automobil.

Řidič nákladního vozidla ani přes intenzivní brzdění nedokázal včas zastavit a narazil do levé boční části autobusu. Při nárazu se zranilo celkem pět lidí; nejvážnější zranění utrpěl řidič dodávky, ostatní středně těžká až lehká zranění utrpěli cestující autobusu.

„Znám tu křižovatku i její okolí. Jezdí se tam rychle, nedodržuje se rychlost. Křižovatku jsem nebral jako bezpečnou, dával jsem si pozor. Rozhlédl jsem se několikrát vpravo, vlevo, byla dobrá viditelnost. Napravo ve směru na Tlumačov nejelo nic, vlevo také ne,“ přiblížil dobu těsně před střetem obžalovaný řidič DSZO.

Co se stalo jej mrzí. Zraněného řidiče nákladního automobilu navštívil v nemocnici.

„Říkal jsem mu jasně, že je mi to líto, ale že za nehodu nemůžu. On to chápal. Odpověděl, že to ví. Asi věděl, že jel rychle. Jedině takto jsem si to vysvětloval,“ bránil se obžalovaný.

Před křižovatkou podle svědků nezastavil

Podle svědka události jel řidič autobusu pomalu, před křižovatkou však nestál.

„Myslím, že nezastavil, oba jsme jeli pomalu,“ vzpomínal u soudu svědek.

To potvrdila i další řidička, která stála za autobusem.

Poškozený řidič dodávky se k soudu dostavil s berlemi.

„Vím, že se stala nehoda, ale vůbec nic si nepamatuji. Probral jsem se až v nemocnici, kdy mi příbuzní řekli, co se stalo,“ uvedl ve čtvrtek u soudu.

Doplnil, že ráno vezl naftu do Tvrdonic pro stroje na stavbě. V době srážky byl již na cestě zpět.

Ve čtvrtek u soudu zaznělo v případu poprvé, že na korbě dodávky převážel sto litrů zbylé nafty. Současně přiznal, že jel vyšší rychlostí, než byla povolená. Podle znaleckého posudku jel rychlostí 92 až 102 kilometrů za hodinu v místě, kde je nejvyšší povolenou rychlostí „padesátka“.

K případu se poškozený ani obžalovaný nechtěli pro Deník vyjádřit.

„Probíhá stále dokazování, nebudeme se v této fázi řízení vyjadřovat,“ uvedl právník poškozeného řidiče dodávky Petr Vasilev.

„Tím, že dupl na plyn, aby se vyhnul srážce, zachránil cestující v autobuse,“ uvedl právní zástupce společnosti DSZO Radek Ondruš o řidiči.

„Řidič dodávky vjel na krajnici, snažil se autobusu vyhnout,“ uvedl zase svědek události.

Další hlavní líčení je odročeno na neurčito. Vyslechnuti budou znalci. Jejich závěry pomohou určit, kdo nehodu zavinil.