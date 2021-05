O pomoc veřejnost, požádala zlínská policie v případu kuriózní krádeže pracovního stroje – silničního válce v Tlumačově na Zlínsku.

Stavební válec jako propagace před firmou PORR v Tlumačově | Foto: Policie ČR

Ten zmizel podle informací mluvčí zlínské policie Moniky Kozumplíkové nezjištěný den v měsíci březnu z travnaté plochy před firmou PORR, a.s. v Tlumačově na ulici Skály, který zde byl vystavený a který sloužil jako propagace firmy, aniž by to kdokoliv ze zaměstnanců firmy zaregistroval.