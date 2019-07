Stinné stránky Mastersu: krádeže, ale i opilá řidička

Drobnější krádeže a několik řidičů pod vlivem alkoholu. Nejen to už řešili do nedělního poledne policisté v souvislosti s návštěvníky letošního ročníku Masters of Rock ve Vizovicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

„Samotný průběh festivalu je z našeho pohledu klidný. Celkem jsme už jinak řešili čtyři krádeže. Dvě z toho byly ze stanu, v dalších případech zmizely mobilní telefony ze zahrádek," informovala policejní mluvčí Monika Kozumplíková. V osmi případech pak řešili řidiče pod vlivem alkoholu, u nichž naměřili do jedné promile. „U jedné řidičky ve stanovém městečku jsme naměřili téměř dvě promile. Narazili jsme také na řidiče pod vlivem drog, u jednoho pak v autě policejní pes našel drogy," přiblížila události mluvčí. Kromě toho také policisté řešili dalších několik desítek přestupků v dopravě, jako například nesprávné parkování. Řidiči odjíždějící z Masters of Rock mají stejně jako každý rok možnost přijít na vizovické policejní oddělení a podstoupit dechovou zkoušku. Zjistí tak, zda mohou s klidem usednout za volant.

Autor: Jarmila Kuncová