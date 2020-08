Operačnímu důstojníkovi sdělil, že jej několik lidí upozornilo na ptáka, který se zaklínil v plášti budovy blízké sportovní haly, kde bez pomoci nejspíše uhyne," uvedl I. zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík.

"Protože nám nebyl osud malého živočicha lhostejný, zamířil na místo strážník zajišťující odchytovou službu. Následně ale bylo zjištěno, že se místo nachází v téměř pětimetrové výšce, kam se nebylo možno dostat bez použití výškové techniky," vysvětlil.

Stálé operační centrum MP Zlín proto požádalo o pomoc Technické služby Zlín, které se záhy zapojily do záchranné operace. Ke sportovní hale vyslaly vozidlo s vysokozdvižnou plošinou, díky níž mohla být zapříčená vlaštovka vysvobozena.

"V obdobné situaci se pak ocitla v neděli dopoledne žena, která se vydala nakupovat do jednoho ze zlínských obchodních center. Poté, co nastoupila do výtahu, došlo k zaseknutí dveří, a i když se kabina dokázala pohybovat mezi patry, dveře se neotvíraly. Dotyčná pochopitelně použila zvonek v kabině určený pro nouzové situace, ale bez výsledku. Proto vytočila tísňovou linku 156," popsal příhodu Pavel Janík.

Operační důstojník následně telefonicky zkontaktoval zaměstnance obchodního centra, kteří zajistili vysvobození ženy z porouchaného výtahu.