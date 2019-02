Zlín, Otrokovice – Proces s obžalovaným osmatřicetiletým Martinem Bódišem trvá u krajského soudu ve Zlíně již více než rok a stále nedospěl k pravomocnému rozhodnutí. Martin Bódiš je obžalován z deset let staré vraždy otrokovického podnikatele Pavla Nevařila.

Toho v roce 2005 na přelomu září a října někdo ubil a ubodal třiceti ranami nožem v jeho bytě. Krajský soud ve Zlíně ho za to poslal loni v říjnu na čtrnáct let do vězení. Po odvolání obou stran, vrchní soud věc vrátil zpět do Zlína, aby byly provedeny další důkazy. V březnu letošního roku byl ve Zlíně Bódiš opět uznán vinným a vyslechl si stejný trest.

Jenže odvolací soud věc opět vrátil na krajský soud. Nechal totiž mimo jiné přezkoumat zásadní důkaz. Komu patřila mikrovlákna riflí, která se našla na těle a lůžkovinách poškozeného Nevařila. Podle obžaloby patřila Bódišovi.

„V usnesení odvolacího soudu je uvedeno, že jsou dvě rovnocenné teorie o tom, čí byla vlákna, která se našla na lůžkovinách poškozeného. Znalci totiž řekli, že nejde určit jestli šlo o rifle mého klienta nebo Pavla Nevařila, tak existují dvě verze," vysvětlil obhájce Bódiše Miroslav Michajlovič.

Proto se na výsledky znalců kteří tato mikrovlákna zkoumali zaměřil i vrchní soud. Doporučil, aby zlínský soud vyslechl další znalkyni z oboru fyzikálně-chemického zkoumání Kriminalistického ústavu Praha Ivanu Turkovou. Její výpověď tak byla hlavním bodem programu již třetího hlavního líčení s obžalovaným Martinem Bódišem, které včera znovu začalo ve Zlíně.

Ta měla za úkol potvrdit poznatky svých kolegů. „Ano, postupovali správně a jejich závěry a výsledky jsou relevantní," dosvědčila ve čtvrtek před soudem. I ona potvrdila, že nelze určit, komu vlákna z riflí patřila. „Shoda není individuální. Tato vlákna mohou tvořit jeden z řetězce nepřímých důkazů, ale nemusí," vysvětlila pro Deník expertka.

Osudný večer před vraždou měl mít podle policie Pavel Nevařil na sobě tepláky. Ty byly také prý nalezeny na místě činu vedle těla zavražděného. Rifle kriminalisté na místě činu nenalezli. Vloni při prvním hlavním líčení u krajského soudu tvrdil klíčový svědek, že Pavel Nevařil měl na sobě rifle. Ve čtvrtek to již ale nezopakoval. „Bylo mi divné, proč má na sobě tepláky, nikdy by si je ven nevzal," vzpomínal svědek na chvíle kdy před vraždou Nevařila. naposledy viděl.

„Svědek nečekaně obrátil svou výpověď v situaci, kdy odvolací soud případ směřuje na otázku riflí a najednou kdy doteď působil velice věrohodně ve všech svých výpovědích, tak tentokrát zásadně obrátil. To se jeví jako poněkud zvláštní," reagoval obhájce Michajlovič.

Ten vidí zásadní obrat v tom, že skutečně obyčejné rifle v tomto případu mohou být tou věcí, která dělí Bódiše od vězení nebo od svobody. „Bohužel, rifle nejsou tepláky," uzavřel Miroslav Michaljovič.