Když přijeli policisté na místo, zadrželi pachatele, který se ke krádeži přiznal, a převezli ho do policejní cely, odkud po pár dech putoval rovnou do vazby.

Vypáčil malé okno od toalet, z místnosti s výčepem odcizil téměř pětadvacet tisíc korun a utekl. Majitel přišel do restaurace pár desítek minut po vloupání a zjistil, že mu chybí v pokladně peníze.

Ta dále uvedla, že mladík, který nikde nepracuje, se rozhodl opatřit si peníze. Napadlo ho vloupat se do hostince v obci, kde žije.

Ve vazební věznici skončil záhy po vloupání do pivnice v obci na Zlínsku teprve jednadvacetiletý místní mladík. V posledních osmnácti měsících byl již třikrát soudně potrestaný za majetkovou trestnou činnost. Naposledy před měsícem.

