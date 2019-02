Zlín – Obžalovaný Martin Bódiš v pondělí opět stanul u krajského soudu ve Zlíně, který projednává již po třetí případ deset let staré vraždy otrokovického podnikatele Pavla Nevařila. Pokud soud prokáže obžalovanému Bódišovi vinu, může za ni strávit až patnáct let ve vězení, ve hře je ale i výjimečný trest. Pavla Nevařila v roce 2005 na přelomu září a října někdo ubil a ubodal třiceti ranami nožem v jeho bytě.

Martin Bódiš u krajského soudu ve Zlíně | Foto: DENÍK/Zavadilová Jana

Martin Bódiš však již v rok trvajícím soudním procesu svou vinu stále popírá. Byla již vyslechnuta řada znalců, svědků i kriminalistů, kteří se případem zabývali. Krajský zlínský soud poslal již dvakrát Bódiše na čtrnáct let do vězení, ale olomoucký vrchní soud zase dvakrát případ vrátil zpět do Zlína k novému projednání a rozhodnutí ve věci. Mimo jiné nechal také přezkoumat zásadní důkaz – komu patřila mikrovlákna riflí, která se našla na těle a lůžkovinách poškozeného Nevařila. Podle obžaloby patřila Bódišovi.

Dá se ale předpokládat, že 17. září, kdy bude pokračovat hlavní líčení, soud ve Zlíně potřetí rozhodne. „V průběhu hlavního líčení se nebudu vyjadřovat ke věci, nebývá to ani zvykem," reagoval předseda senátu krajského soudu ve Zlíně Jiří Dufek, na dotaz Deníku, zda dojde již k rozhodnutí a padne rozsudek.

V každém případě ale nechal soud na toto datum předvolat znalce, který se má opět vyjádřit k mikrovláknům, která by měla usvědčit Bódiše. Znalec kriminalista se tak má opět vyjádřit k důkazům a závěrům znaleckých expertíz.

„Jsem rád, že se zlínský soud chce se vším vypořádat, aby měl veškeré podklady pro rozhodování, aby mohl ve věci řádně rozhodnout," reagoval na důvod dalšího odročení právní zástupce obžalovaného Bódiše Miroslav Michajlovič.

Při hlavním líčení na konci srpna promluvil jeden ze svědků, Jiří Ovísek, který je v současné době ve výkonu trestu ve Valdicích. Jak z jeho svědectví vyplynulo, snažil se jej údajně Bódiš ovlivnit, aby mohl „napasovat" vinu na někoho jiného – společníka Pavla Nevařila Dušana Horáka. Podle výpovědi Jiřího Ovíska, byli společně s obžalovaným Bódišem čtyři dny ve vazbě. Tam se mu měl Bódiš svěřit se svým příběhem.

„Věřil jsem mu, přesvědčil mne, že je nevinný. Všechno do sebe zapadalo, teprve později jsem si uvědomil, že je vše jinak," tvrdil Ovísek soudu. Podle něj se mu měl Bódiš svěřit, že Nevařila měl jen uspat, aby „někdo" mohl přijít do Nevařilova bytu a tam si odnést jeho notebook s důležitými informacemi.

Podle Ovíska měl pak údajně na požádání Bódiše kontaktovat z vězení Dušana Horáka, Měl ho přesvědčovat, aby napsal dopis se svým přiznáním a podpisem. Existenci dopisů od Jiřího Ovíska v pondělí potvrdil i samotný Dušan Horák. Když mu přišel první dopis od Jiřího Ovíska, považoval jej podle svých slov za nesmysl a vyhodil jej. „Napsal mi, abych se přiznal, že Bódiš mu vše řekl a chtěl peníze. Ten dopis jsem považoval za nesmysl a vyhodil jsem ho," popisoval v pondělí u soudu svědek Horák.

Podle své výpovědi, dostal ještě dva dopisy od tohoto muže. Jednomu nevěnoval pozornost, ale další, který mu od Ovíska přišel doporučeně, měl však již zcela odlišný obsah. „Omlouval se mi v něm, že Bódiš nemluvil pravdu," popsal včera svědek Horák u soudu.

I když jak se zdá, celá kauza spěje ke třetímu rozsudku zlínského krajského soudu, na pravomocné rozhodnutí nejvíce čeká rodina zavražděného Pavla Nevařila. „Přála bych si, aby to skončilo, aby měl Pavel už pokoj a my jsme mohli na něj v klidu vzpomínat," svěřila se Deníku sestra zavražděného Dagmar Šmigurová.