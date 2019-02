Zlín - Ve středu se Okresní soud ve Zlíně opět zabýval případem z loňského ledna, kdy v centru krajského města spadl strom na skupinu procházejících lidí. Dva školáci následkům zranění podlehli.

Přemysl Vyoral, Stanislav Pospíšilík a Ivo Divoký (zprava doleva) ve středu 31. března u soudu ve Zlíně. | Foto: DENÍK / Matej Slávik

Reportérka Deníku seděla přímo v soudní síni, odkud vás prostřednictvím on–line přenosu informovala o průběhu projednávaní. Očekávaný rozsudek však nepadl.

ON-LINE PŘENOS:

16:40

16:38

Líčení se odročuje na 1. prosince. Obhajoba navrhla, aby se nechal zpracovat revizní znalecký posudek ústavem, který by odstranil rozpory v těch stávajících.

16:34

Vystoupil Ivo Divoký a zeptal se, jaké vizuální znaky poškození tedy strom nesl. "Prosychání koruny, hniloba, nasazení koruny, posunutí těžiště stromu, vychýlení koruny," vyjmenoval Simon.

16:29

"V půlce kmene musel strom schnout, protože asfalt brání 98 procentům příjmu vody. Těžiště se posunulo vzhůru kvůli ořezaným spodním větvím a plus vyschlé větve. Vezmeme-li tyto hodnoty dohromady, musíme dospět k závěru, že je strom rizikový," argumentuje dále znalec.

16:25

"Tento strom z hlediska podmínek i stavu, byl posouditelný jako strom, u něhož hrozil jeho pád," odpověděl Simon na dotaz soudkyně, zda bylo možné u stromu pohledem zjistit, že je poškozený.

16:20

"Sám znalec Kolařík ve své publikaci tvrdí, že odstraňování silných větví ve spodní části koruny je technickou chybou. Můj osobní náhled je ten, že pan Kolařík je velmi odvážný člověk," tvrdil Simon."Ve své literatuře píše něco jiného než v posudku", vysvětlil znalec.

16:17

Simon na tento posudek, který zpracoval Miroslav Kolařík, uvedl, že tento byl zpracovaný osm měsíců po pádu stromu. "Tedy po době, kdy už na místě nebylo takřka nic k dispozici, z čeho by mohl vycházet," reagoval Simon.

16:13

Oponentní posudek tvrdí, že mírný náklon stromu rozhodně neindikoval to, že má strom špatnou stabilitu a nebyla to jeho příčina pádu. "Příčinou byly vyhnilé kořeny," tvrdí posudek.

15:57

Soudkyně seznamuje znalce s posudky, které si nechal zpracovat magistrát. Podle jejich závěrů nemohli pracovníci vadu stromu odhalit. Prosychání koruny je prý u stromu běžné a může ukazovat na celou řadu problémů.

15:43

5 minut přestávka.

15:29

"Tak samozřejmě může to nahradit. Já to samozřejmě nevím, jak to tam vypadalo, jak tam foukalo. Prostě ten strom spadl v okamžiku, kdy bylo bezvětří," odpověděl Simon.

15:28

"Strom přežil dvě silné bouře, které lámaly zdravé stromy okolo. Může taková bouře nahradit tahovou zkoušku?" ptají se obhájci.

15:26

Obhájce zajímá, v jakém období už bylo pro ten strom rizikové, že by způsobil jeho pád. "Podle mě tak deset let zpětně," reagoval znalec.

15:25

Obhájci se ptali, zda každý strom vytváří kořenové náběhy tak, aby byly poznatelné. "Ano, každý strom" odpověděl Simon.

15:24

Deštníkový tvar u pajasanu byl prý výrazný a nebývá běžné u těchto stromů, aby takový tvar měl.

15:08

"A kdy je možné na základě prosychání větví zjistit, že se stromem něco je v nepořádku?" opět se dotazují obhájci. "Už od počátku. Pajasan nemá jemné větévky. Má korunu z tlustých větví. Nepotřebuje řešit tu věc prosycháním. Řeší to shozením listí. Když u něj prosychají větve, je u něj fyziologické poškození větší," odpověděl Simon.

15:03

"Jak to prosychání větví a také ty okolnosti, které jsem jmenoval předtím, tedy místo, stavební práce, prašnost a další".

15:02

"A co bylo zjistitelné ve chvíli, kdy ten strom ještě stál" opět se ptají obhájci.

15:01

Zajímá je, které symptomy toho, že je strom nemocný, bylo možné vidět pouhým okem."Prosychání větví v koruně, posun těžiště," vyjmenoval znalec.

14:59

Znalci začínají klást otázky obhájci mužů.

14:37

Přestávka 15 minut.

14:33

"Kdyby se udělala tahová zkouška u stromu, tak by hned spadl".

14:14

"Prosychání větví v koruně je znak poškození kořenů. Ten strom měl dynamické prosychání větví. Pajasan je světlomilný a světla měl hodně, což jde vidět i na fotodokumentaci," odpověděl na další otázku soudkyně Simon. "Strom umíral, to je více než zjevné".

14:12

Soudkyně se dále zajímá o určité odborné pojmy.

14:05

"Kořenový náběh je ztlustlá část, která dělí kmen od kořenů. Převádí živiny do kmene a má také funkci ukotvující. Stabilizuje kmen v půdě. Pokud chybí, je strom nestabilní," odpovídá na dotaz, co jsou kořenové náběhy.

14:01

Znalec skončil se čtením posudku a následují otázky soudkyně.

13:58

Stresující faktory stromu: tržnice, stánky s občerstvením, který v jeden čas neměly hygienické zařízení, doprava, stavební aktivity, překrytí půdy nepropustnými materiály, zahrnutí báze kmene. "A tohle byl kardinální problém celé věci. Kdyby tam navážka nebyla, mohl by se celý problém vyřešit aniž by se stalo, co se stalo".

13:55

Na základě tohoto posudku byli tři pracovníci magistrátu Přemysl Vyoral, Stanislav Pospíšilík a Ivo Divoký obviněni.

13:52

Metod, jak lze strom kontrolovat, je celá řada. "Existuje několik přístrojů i speciálních, kterými se dají kontrolovat kořeny. Jejich použití je drahé a není jednoduché.Nebývají používány při běžných kontrolách. Jeden přístroj stojí zhruba půl milionu korun".

13:49

"Šíře a obsah kontrol zeleně nestanovuje žádný právní předpis."Běžná kontrola je taková, že se posuzuje náklon stromu, olistění, vliv možných aktivit v okolí stromu. Pokud stojí v rušné lokalitě, je vhodné dělat kontrolu 2x ročně."

13:44

"Strom měl být odstraněn při věku 50-60 let. Žádné opatření by nemohlo jeho stav zlepšit.Navíc odřezávání větví v jeho dolní části, výrazně posunulo jeho těžiště a zhoršilo stabilitu".

13:42

"Poškození lze předpokládat i z toho, na jakém stanovišti stojí. Pokud v jeho blízkosti byly výkopové práce, v jeho okolí se často solilo, navíc byly kořeny z velké části překryté asfaltem, tak jeho poškození se dalo předpokládat. To je stanovisko třech znalců".

13:34

"Závěr je tedy takový. Běžnou vizuální kontrolou nebylo možné vadu odhalit, ale pokud by se udělaly ty kroky, které jsem zmiňoval, riziko by se odhalilo".

13:31

"S navážkou, která tam byla, vizuálně zjistitelná vada vidět nebyla".

13:30

"Kdyby se provedla analýza a odkryly se kořeny, kdybyse použila sonda i tahová zkouška,stačilo, aby se do stromu opřely tak tři pracovníci, tak by se to okamžitě zjistilo".Rozklad stromu byl ve finální formě. Všechny kořeny byly zničené.

13:28

"Zdravotní stav stavu vizuálně vykazoval nebezpečí destrukce".Podle znalce měl totiž strom výrazně narezlou korunu.To porovnal ze snímků, které byly pořízené během několika let předtím."Pajasan, který byl vedle něj, takové zabarvení neměl".

13:25

"Stromu chyběly kořenové náběhy. Kdyby tam nebyla navážka, okamžitě by se zjistilo, že ten strom je v havarijním stavu.Navážka byla asi třicet centimetrů nad terénem".

13:23

"Její životnost v městské části je ovlivňována stresujícími faktory, ať už emisemi, prašností či lidským faktorem. To vše ji negativně ovlivňuje".

13:21

"Jde o rychle rostoucí, krátkověkou dřevinu, která málokdy přežívá padesát let."

13:19

Znalec opakuje o jaký strom šlo a jak byl starý. Podle jeho odhadu měl 80 let.

13:15

Zpracování znaleckého posudku se zúčastnilo 13 lidí a dalších pět specialistů.

13:12

Posudek vypracoval den po pádu stromu, tedy 23. ledna.

13:09

Právě předstoupil znalec Simon.

13:08

Počátek odumírání kořenů prý není možné zjistit. Trvá to několik let. Hlavní příčinou jeho pádu bylo jejich úplné odumření.

13:01

V posudku stojí, že navenek strom nevykazoval nic, co by naznačovalo, že je poškozený.

12:53

Soudkyně čte posudek zadaný městem. Znalec zatím poslouchá.

12:51

Soudkyně předvolala soudního znalce Jaroslava Simona.

12:50

Právě začalo projednávání ostře sledovaného případu kolem tragického pádu stromu.

12:45

Stále se čeká na zahájení soudního jednání.

12:30

