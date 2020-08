Obžaloba je viní z toho, že v lednu 2014 u plaveckého bazénu v Kroměříži unesli Zuzanu V., dospělou dceru kontroverzního kroměřížského podnikatele Radomíra Vybírala.

Obvinění ji podle obžaloby zbili, spoutali jí ruce za zády a dali jí přes hlavu pytel. Vtáhli ji do auta, a na to ji několik hodin vozili po okolí s cílem ji zavézt do Valašského Meziříčí.

Podle obžaloby únosci chtěli, aby jim žena prozradila, kde se ukrývají peníze z trestné činnosti jejího otce, za kterou byl pravomocně odsouzen a odpykává si trest ve vězení. Údajně šlo o téměř 100 milionů korun a měly být ukryty právě ve Valašském Meziříčí.

Avšak jejich záměr prý nevyšel, peníze tam nebyly. Žena únoscům údajně slíbila (po celou dobu únosu měla mít kápi přes hlavu, pozn. red.), že peníze doveze další den na čerpací stanici Rohlenka.

Únosci ji proto měli po dohodě jak k převzetí peněz dojde, pustit. Stačili jí však podle žalobce vzít její kreditní kartu a z té vybrat 20 tisíc korun.

Justiční omyl

A proč za tyto zločiny stanula pětice mužů u zlínského krajského soudu až nyní?

Protože v roce 2016 došlo k justičnímu omylu, kdy byl za tyto činy odsouzen osmatřicetiletý Michal Šnajdr, který tak strávil za zdmi mírovské věznice více než rok. Michal Šnajdr se procesu v úterý účastnil.

„On je rozdíl v tom, když je člověk odsouzen za něco co skutečně provedl a ví to, a když je tam a ví, že byl odsouzen neprávem. Představa deseti let byla pro mne srovnatelná s pokusem vraždy člověka. Ty pocity byly nepopsatelné,“ svěřil se Deníku.

Dvěma mužům, kteří se na únosu Zuzany V. podíleli, se však asi pohnulo svědomí a k činu se doznali. Jak v přípravném řízení, tak také v úterý u soudu.

Současně uvedli, že dříve odsouzený Michal Šnajdr nemá s případem nic společného.

Jeden z nich, Ladislav F. u soudu uvedl, že policii některé informace před lety záměrně neřekl.

„Moje rodina si prošla strašným peklem. Ostatní obžalovaní na mě tlačili, abych nic neřekl. Slibovali mi, že mě jejich právníci z toho vytáhnou, pak ale začali vyhrožovat. Že mě zabijí, že zlikvidují moji rodinu, strašně jsem se bál. A dnes, než jsem šel na soud, měl jsem vypuštěné dvě kola u auta,“ popisoval.

Ladislav F. byl souzen společně s Michalem Šnajdrem, proto na něj podle něj byl vyvíjen tlak, aby nemluvil. Nakonec však vyvázl bez trestu vězení. Nyní, protože se doznal, je jeden z pětice obžalovaných. Na základě jeho výpovědi však byl Michal Šnajdr z mírovské věznice propuštěn.

Jeho výpověď se však neshodovala s ostatními, kromě dalšího z obžalovaných Vladimíra Z. , který se ke skutku také doznal, všichni svou vinu na účasti únosu Zuzany V. popřeli. Hlavní líčení pokračuje ve čtvrtek výpověďmi dalších svědků.