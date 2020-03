„Víte, já už jsem tohle jednou slyšela, táhne se to roky, těch zvratů už bylo tolik, že to nyní nemohu hodnotit a pokud nebude rozsudek pravomocný, tak tomu nebudu věřit,“ svěřila se po vynesení nepravomocného rozhodnutí jednapadesátiletá žena.

V roce 2015 byla společně dalšími dvěma pracovnicemi kroměřížského finančního úřadu obviněna z braní úplatků a pomoci při krácení daně podnikatele Milana Macourka z Kroměřížska. Svou činností mu měly pomoci k získání neoprávněného nadměrného odpočtu DPH ve výši 22 milionů korun, o podvody za téměř dalších 6 milionů korun se navíc měl pokusit. Uplácení se však soudu nepodařilo nakonec prokázat.

Případ se od té doby dostal již třikrát k odvolacímu, Vrchnímu soudu v Olomouci.

Ten o vině Lenky B. rozhodl naposledy v lednu letošního roku. O zbývajících ženách i podnikateli v roce 2018.

Nebyl v tom úmysl

Podle jeho závěru není vinna, že by jednala úmyslně. Soud také doporučil, aby nalézací soud zvážil její podíl za vzniklou škodu. Podle rozhodnutí soudu jde pochybení také za pracovní skupinou, tedy nadřízenými Lenky B., kteří její činnost kontrolovali.

Lenka měla provést kontrolu existence vyšších investic Milana Macourka a jeho společnosti Duhan v roce 2011, kdy si měl podnikatel pořizovat technologie do haly na Kroměřížsku. Jak bylo však později zjištěno, měl podnikatel doklady falšovat. Podle státní zástupkyně provedla Lenka B. však kontrolu nedbale, a i když ne úmyslně. Nicméně jejím přičiněním pak byl podnikateli neoprávněně vyplacen odpočet DPH 22 milionů korun. Obžalovaná se u soudu celou dobu bránila.

„Jen jsem provedla kontrolu, jak mi bylo nařízeno, zpracovala jsem úřední záznam a ten jsem s podklady odevzdala nadřízeným, ti rozhodovali, co bude dál a zda bude nadměrný odpočet vyplacen,“ uvedla Lenka B. s tím, že daňové přiznání Macourka bylo v „hledáčku“ kontrolního oddělení, proto byla kontrola prováděna.

A ještě jedna zajímavá věc. I když nechal finanční úřad v Kroměříži provést tuto kontrolu, a později rozhodl vyplatit částku 22 milionů korun, v dalším zdaňovacím období v roce 2012 již kontrolu neprováděl a rovnou vyplatil odpočet 3,2 milionů korun. To i přesto, že mu systém hlásil, že nemusí být vše v pořádku.

Podle verdiktu zlínského soudu se Lenka B. se nedopustila trestného činu, jen pochybení. Její chyba mohla však být napravena, kdyby konkrétní nadřízený orgán jednal tak, jak měl.

„Fatálně selhala pracovní skupina. Na členy této pracovní skupiny byly kladeny vyšší pracovní nároky a požadavky s ohledem na jejich zařazení, zkušenosti a erudici,“ stojí v rozsudku.

Dlouhé roky jednání u soudu

Trojice úřednic finančního úřadu v Kroměříži měla podle obžaloby brát úplatky za pomoc při krácení daně. Poprvé, byli všichni aktéři kauzy v srpnu 2016 odsouzeni k trestu odnětí svobody v délce 5,5 až 7,5 let za korupci, zkrácení daně a zneužití pravomoci úřední osoby, odvolací soud pak poslal do vězení jen podnikatele Macourka.

Ve „druhém kole“, kdy krajský soud zprostil viny Lenku B., další dvě stíhané pracovnice berního úřadu uznal vinné ze zneužití pravomoci úřední osoby, odvolací soud toto rozhodnutí také zrušil. Lenku B. uznal vinou z nedbalostního jednání, další dvě bývalé spolupracovnice za úmyslné jednání v související kauze, nakonec dostaly podmínku.

Mezitím se případ již po třetí vrátil z odvolacího, Vrchního soudu v Olomouci, který v kauze naposledy rozhodl letos 8. ledna. I když ji Lenku B. soud loni zprostil viny, přesto se státní zástupkyně odvolala.

Vrchní soud ale jen doporučil krajskému soudu, aby se zaměřil i na členy pracovní skupiny, kteří se mimo obžalovanou také případem Milana Macourka zabývali.

O co v kauze šlo?

Podle obžaloby Macourek na radu Lenky B. a další obžalované Jarmily Č. vyráběl fiktivní doklady od dodavatelů za daňová období v letech 2011 a 2012. Podnikatel byl podezřelý, že úřednicím za to, že nebudou ověřovat fiktivní doklady ani padělané bankovní výpisy, poskytl každé úplatek 550 tisíc korun. Na nadměrném odpočtu pak vylákal od státu 22 milionů korun, o dalších 6 milionů se pokusil.

Policie na finančním úřadu zasahovala v září 2013, na což tehdy jako první z médií upozornil právě Kroměřížský deník. Pracovnice úřadu byly stíhány pro zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, přijetí úplatku a pro zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozilo jim v případě prokázání viny až 12 let vězení. Podnikatel byl obviněn také ze zkrácení daně a navíc z podplácení, hrozilo mu až deset let. Nakonec si pravomocně vyslechl nepodmíněný šestiletý souhrnný trest. Alena O. a Jarmila Č. dostaly podmíněné tresty.