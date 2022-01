Právě tam došlo letos v březnu, uprostřed noci, k brutálnímu napadení jednoho z nich - Dana M. Ten si z útoku odnesl vážné zranění. Byl transportován záchranáři do nemocnice, kde se musel podrobit operaci hlavy.

Jak zaznělo při hlavním líčení, bez rychlého zásahu by podle vyjádření lékařů i policistů nejspíš zemřel. I tak strávil týden na JIP. O poznání lépe skončil další napadený muž. Ten si z údajného řádění Karla K. odnesl jen monokly ve tváři.

„Jedna, dvě, Keny jde, smrt si jde pro tebe,“ byla věta, kterou si pamatovali všichni svědci události.

Shodně uvedli, že v předmětný den údajně vešel obžalovaný do objektu, který ostatní lidé bez domova obývali, hledat poškozeného Dana M. Chtěl si s ním prý vyřídit to, že měl mít údajně poměr s jeho přítelkyní.

Zloději ze Zlína nebyli andílci, chvíli po propuštění z vězení další "akce"

„Lítal po chodbě, rozrážel dveře pokojů. Říkal tu říkanku a řval, kde je Dan. Schoval jsem ho pod deku, jenže Karel zakopl a spadl na Dana. Ten promluvil: ‚Co to děláš?‘ a Karel ho poznal po hlase. Bušil do něj, kopal ho do hlavy, až jsem zařval, ať ho nechá,“ uvedl očitý svědek.

„Už jsem ty rány ani nevnímal. Měl jsem vypito, vůbec jsem nechápal, co se děje,“ popisoval Dan M. u soudu, co se při útoku dělo.

„Vybavuje se mi to, že jsem byl celý od krve a ostatní volali záchranku a policajty,“ doplnil poškozený.

„Úplně Dana rozšlapal,“ doplnil další ze svědků.

Obžalovaný Karel K. mimo jiné uvedl, že jej trápila situace s jeho přítelkyní, se kterou se den před tím rozešel.

„Přišel jsem tam, ležela tam polonahá v těch hnusech. Byla úplně mimo,“ uvedl.

Jeho podezření, že ji ostatní zneužili, se kromě poškozeného obrátilo i proti dalšímu ze svědků.

„Byl úplně fialový," popsal jiný svědek, jak dopadl další skvoter po údajném zásahu Karla K.

„Měl jsem moncly, jak Dan jsem ale nedopadl. On už je teď jiný, dívá se pořád do země,“ sdělil druhý z dvojice napadených.

„Byl jsem smutný, tak jsem spolykal prášky a zapil jsem to vodkou. Probudil jsem se až druhý den ráno,“ trval na své nevině dál obžalovaný Karel K. Přesto, když byl poškozený Dan M. z nemocnice propuštěn, měl se mu omlouvat za své jednání.

Vážná srážka u Vizovic, tři lidé zraněni

„Všichni mi říkali, že jsem to udělal, tak jsem se mu omluvil. Teprve později jsem se dozvěděl, že jsem to neudělal,“ hájil se šestatřicetiletý muž.

V době spáchání skutku byl pod dohledem probačního úředníka. V minulosti byl za těžké ublížení na zdraví již souzen

Že se však ani mezi svědky nejednalo o žádné „andílky,“ vypovídá i to, že dva ze čtyř doprovodila k soudu policejní eskorta.

Další hlavní líčení je naplánováno na úterý 11. ledna, kdy mimo jiné zazní i závěry znalců.