Obžalovaný se u soudu nakonec k činu doznal, prvoinstanční soud mu uložil na konci května souhrnný trest dvacet měsíců nepodmíněně. Proti tomuto verdiktu se ale státní zástupce Ctibor Hubáček odvolal, věcí se tak ve čtvrtek zabýval krajský, odvolací soud.

Útok kvůli pokácené lípě

Pode obžaloby vešel v uvedený den David Steckmeier do kanceláře starosty Brumova - Bylnice v podnapilém stavu, kde chtěl zjistit, proč byla pokácena lípa na sídlišti Rozkvět.

„Když mu starosta odpověděl, že strom byl na podkladě všech povolení legálně pokácen, neboť zasahoval do drátů elektrického vedení a bránil výstavbě parkoviště, poškozeného fyzicky napadl,“ zaznělo v ní.

Jak Deník zjistil, měl agresor nejdříve starostu uhodit, pak jej držet pod krkem a tlouct mu hlavou o stůl.

Muž se tak dopustil trestného činu násilí proti úřední osobě. Za to mu byl uložen souhrnný trest odnětí svobody, protože jej Okresní soud Zlín v polovině dubna uznal vinným z trestného činu výtržnictví.

David Steckmeier totiž ve stavu podnapilosti skákal v Brumově-Bylnici po střeše vozidla Škoda Superb a způsobil svým jednáním značnou škodu.

Byl to zkrat, lituje agresor

Obžalovaný u soudu nad svým chováním projevil lítost.

„Lituji toho, asi to bylo z mé strany zkratové jednání, ani nevím, co se stalo,“ uvedl na svou obranu.

Zkratovité jednání jej však přepadá zjevně poměrně často.

V minulosti byl totiž 15x trestně stíhaný. Co se týká fyzického napadení, případ brumovského starosty byl totiž jeho třetí.

Na tuto skutečnost poukazoval i státní zástupce ve svém odvolání. Podle něj by měl obžalovaný vědět, že pokud spáchá trestný čin opakovaně, bude následovat tvrdší trest.

Proto navrhoval, aby mu byl trest zvýšen o deset měsíců. To ale nakonec odvolací soud zamítl.

Obavy o rodinu

Kamil Macek starosta města Brumov-BylniceZdroj: archiv města Brumov-BylnicePřímo po incidentu jsem pár dnů zvažoval, jestli má smysl pokračovat v mé práci, i s ohledem na obavy o svou rodinu. Cítím ale zodpovědnost za to co připravujeme, zažíváme a děláme v post covidovém období s celým týmem spolupracovníků a nechci to přerušit. Máme spoustu práce a proto jdu dál. Stále si tak stojím za tím, co jsem uvedl nedávno: má práce mne pořád ještě baví a naplňuje mne. Myslím si, že tu u nás žije většina velmi sympatických a příjemných lidí, kteří mají zájem město rozvíjet. A to mám na našem městě rád,“ reagoval starosta Brumova-Bylnice Kamil Macek po pravomocném rozhodnutí odvolacího soudu.