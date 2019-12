Útok vandalů se spreji. „Jde o podvrh,“ říká mluvčí strážníků

Fotografie posprejovaného a zničeného služebního vozidla Městské policie Zlín, které „zdobí“ růžové klikyháky a vulgární malůvky, neušla pozornosti lidí na sociálních sítích. To, co by zvedlo ze židle každého normálně smýšlejícího člověka, nechalo ty pozornější v klidu. Jednalo se totiž o fotomontáž.

Řádění sprejerů. Podle mluvčího Městské policie Zlín Pavla Janíka je snadno rozeznatelné, že jde o fotomontáž. Snímek byl pořízen již v roce 2017 v Brně-Šlapanicích. | Foto: Martin Peroutka