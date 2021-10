Obhájce Šimuláka žádá pro svého klienta trest okolo čtyř let vězení, tedy pod spodní hranicí trestní sazby. Argumentoval tím, že Šimulák podnikající v cateringové firmě se dostal vinou pandemie koronaviru a přijatých opatření do neřešitelné situace, kdy neměl z čeho platit zaměstnance. Chtěl podle advokáta ukázat státu, že opatření jsou nesprávná.

Novinářům při zahájení hlavního líčení řekl, že chtěl žádostmi ukázat, jak byly kompenzační bonusy snadno zneužitelné. Před nedávnem mu Městský soud v Praze v jiné kauze nepravomocně uložil pět let vězení.

Jeho bývalou družku Nikolu Breuerovou žádá zprostit obžaloby. Dvojici hrozí za podvod pět až deset let vězení, rozsudek soud vynese ještě dnes. Jde zřejmě o první případ podvodů s kompenzačními bonusy, které loni policie rozkryla. Peníze z nich byly určeny pro podnikatele ovlivněné opatřeními proti šíření koronaviru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.