Nepříjemnou situaci zažili nakupující a personál nově zařízené samoobsluhy ve Zlíně na Jižních Svazích v ulici Okružní, v pátek krátce před 17. hodinou.

Část místa po řádění opilého zloděje v pátek odpoledne v prodejně potravin ve Zlíně v Okružní ulici. | Foto: MP Zlín

Ostraha prodejny zde odhalila zloděje, který začal jíst nezaplacené zboží, zřejmě jako suvenýr si pak chtěl odnést čokoládu, která mu trčela z kapsy.

Co však rozhodně nechtěl, bylo platit. Po upozornění napadl nejen ostrahu prodejny, ale také prodavačky i zákazníky. Ničil vybavení prodejny, rozbíjel a vyhazoval zboží z regálů, křičel a vulgárně napadal všechny, kteří "mu přišli do rány".

Teprve až pracovníkům prodejny se podařilo rozzuřeného muže přemoci a udržet jej na místě. Do prodejny tak zamířili nejen strážci zákona, ale i zdravotní záchranáři.

"Jednatřicetiletý muž byl velmi agresivní, přivolaná hlídka musela použít donucovací prostředky aby muže zpacifikovala, kromě strážníků z okrsku tak na místo události vyrazila i další hlídka z centra,"přiblížil za zlínské strážníky zástupce ředitele Pavel Janík.

Podle něj provedená dechová zkouška u muže ukázala 2,6 promile alkoholu, proto putoval na záchytnou stanici.

"Bylo to velmi nepříjemné, takový mladý člověk, byl jako smyslů zbavený," uvedl Milan Vozár, zákazník, který byl přítomen tomuto výstupu. Doplnil, že pracovník ostrahy použil proti agresivnímu muži zřejmě pepřový spray.

Na ten si v sobotu vzpomínaly i prodavačky, které měly v pátek odpoledne směnu. "Bylo to velmi nepříjemné, rozkašlala jsem se," uvedla jedna z nich.

"Já jsem byla zase naštvaná, máme nově otevřeno, zboží bylo vyskládáno v regálech, máme i nové regály a on to tady ničil. Navíc jsme to tady museli po něm uklidit a všechno skládat znovu. Bylo to opravdu k vzteku, že se dokážou lidi takhle chovat," postěžovala si druhá prodavačka v sobotu dopoledne.

V pátek se na sídlišti Jižní Svahy asi lapkové zaměřili na supermarkety. "To nebyla první krádež, řešili jsme i padesátiletého muže, který kradl v další prodejně potravin," připomněl Pavel Janík.