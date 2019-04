A jeho slova nabývají na síle, v případu se objevily nové skutečnosti. Policie totiž již obvinila viníka, který údajně místostarostu obce Marcela Mahďáka letos v lednu surově fyzicky napadl, podle vyjádření policie se však případem stále zabývají.

„Devětatřicetiletého muže jsme obvinili z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví. Nicméně vyšetřování ještě nebylo ukončeno, probíhají další úkony trestního řízení. V případě prokázání viny útočníkovi hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ potvrdila za zlínskou policii mluvčí Monika Kozumplíková.

Útočníka napadený Marcel Mahďák prý poznal, podle něj se jednalo o syna bývalého starosty a současného zastupitele.

„Klient nebude poskytovat žádné rozhovory, teprve čekáme na seznámení se spisem,“ uvedl obhájce obviněného muže Josef Kapušňák. Podle známého zlínského advokáta se jeho klient vytýkaného jednání nedopustil a na místě v době útoku vůbec nebyl. „Je to tvrzení proti tvrzení,“ reagoval na svědectví napadeného místostarosty obhájce Kapušňák.

„Útočníka jsem poznal, vím, kdo to je, znám ho,“ stojí si ale pevně za svým Marcel Mahďák.

A jak kauza ovlivňuje život v obci? Dusno, že by se dalo krájet. Taková je v současné době atmosféra na obecním úřadě i v Podkopné Lhotě. Jedním ze zastupitelů je totiž i bývalý dlouholetý starosta obce Lubomír Minařík, jehož syn měl údajně místostarostu Mahďáka fyzicky napadnout.

„Vše je účelové a je to namířeno proti mé osobě,“ komentoval případ zastupitel Lubomír Minařík. „Myslím, že jde o nafouklou událost, která je na dědině běžná. Proč z toho někdo dělá politickou věc, když někdo na dědině dostane přes hubu?“ ptal se s tím, že podle něj jde o absolutní nesmysl.

ZAZNĚLO I TO, ŽE DOSTAL MÁLO

V Podkopné Lhotě mají lidé na celou věc rozdílné názory. Zaznívají ty, které podporují současné vedení obce, ale i ty opačné.

„Například to, že Marcel dostal málo, že mu měl naložit víc,“ zmínil smutně starosta Baďura. „Ano, slyšel jsem to, dokonce i to, že mé napadení byla první vlaštovka a budou následovat další,“ doplnil Marcel Mahďák.

„Takže je pak těžké něco dělat, když se dozvídáte z různých zdrojů i tyto informace,“ dodal místostarosta Podkopné Lhoty. Současně však připomněl, že bylo hodně těch, kteří mu projevili podporu.

Třiatřicetiletý místostarosta i přes nepříjemnou zkušenost mandát složit nehodlá.

„Chci podporovat starostu Baďuru, společně jsme do toho šli, společně také skončíme,“ vysvětlil.

Podle obou představitelů obce Podkopná Lhota není starosty, místostarosty, zastupitelů. Podkopná Lhota je zkrátka všech občanů, kteří v ní žijí.

„Měli by si ty hlavy pořádně zchladit, aby byl už pokoj,“ vzkazuje na obecní úřad jeden z občanů, který se představil jako Karel, příjmení ale prozradit vzhledem k okolnostem nechtěl.