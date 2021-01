Jak se podařilo Deníku v místě tragédie zjistit, šlo o teprve jednadvacetiletého mladíka, který měl zabít svého devětačtyřicetiletého otce.

Nešťastná událost se stala kolem čtvrté hodiny ráno v rodinném domě na kraji obce. Mladému muži nyní hrozí v případě prokázání viny až osmnáctiletý trest vězení.

„V jednom z domů se strhla potyčka mezi rodinnými příslušníky, dvěma muži ve věku jednadvacet a devětačtyřicet let, která vyústila smrtí staršího z nich,“ popsala po události policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Podle ní policie podezřelého mladíka zadržela.

Policie nikoho zatím neobvinila

„Případ jsme kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vražda. Mladému muži tak hrozí až osmnáctiletý pobyt za mřížemi,“ dodala Kyšnerová.

Podle informací z pondělí, policie v případu ale dosud nikoho neobvinila.

„Vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu zadrženého, jej policie neobvinila,“ vysvětlil za krajskou policii pro Deník mluvčí Petr Jaroš.

Sousedé v šoku, prý to byli slušní a hodní lidé

Obyvatelé obce jsou ze zprávy o tragédii v šoku.

„Byl to šok, dobře tu rodinu znám. Jsou to slušní lidé, jako my, jako vy. Nikoho by vůbec nenapadlo, že by se tam mohlo něco takového odehrát,“ uvedla jedna z místních obyvatelek. Ona sama prý po tom, co se o tragédii dozvěděla, musela smutnou zprávu zpracovat a „vydýchat“. Všichni další, Deníkem oslovení lidé, se o události buď nechtěli bavit nebo si nepřáli zveřejnit své jméno.

„Nezlobte se, o tomto mluvit nemůžu, jsou to mí známí a velice bolestně se mne to dotklo, je to velké neštěstí,“ uvedl například jeden místní občan.

„Tohle by nikdo nečekal. Jedná se o velice slušné a hodné lidi. Znal jsem oba, pomáhali, bezproblémoví lidé, je to velká tragédie,“ uvedl k události starosta obce Martin Bartík.

O příčinách se jen spekuluje

O tom co se doopravdy odehrálo pár hodin po silvestrovské půlnoci za zdmi rodinného domku v Rymicích, mohou lidé vést již jen spekulace. Ten pravý důvod smrti devětačtyřicetiletého muže, musí nyní rozplést krajští kriminalisté.

Podle odborníků na lidskou psychiku, mohl spor podnítit, jak se dá předpokládat vzhledem k silvestrovským oslavám, i alkohol.

„Obecně alkohol je spouštěčem zkratkovitého, impulsivního i agresivního chování. Mohlo také jít například o dlouhodobější spory mezi oběma muži, které ve vzájemném konfliktu vygradovaly,“ mínil lékař psychiatr a soudní znalec Pavel Konečný.

Připomněl, že z policejních statistik vyplývá, že až 80 procent násilných trestných činů se odehraje pod vlivem alkoholu, ať již se jedná o agresora nebo i oběť.