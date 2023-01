„Jeden z nich se šel podívat, co se děje a uviděl u dveří prodejny obuvi, která je ve stejném domě, cizího muže, jež se pravděpodobně snažil dostat dovnitř. Podezřelý muž začal utíkat, obyvatel domu se vydal za ním, ale bohužel se mu nepodařilo zloděje dohonit,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková s tím, že policisté ohledali místo činu. Zjistili stopy po násilném vniknutí do prodejny, odkud se ale pravděpodobně nic neztratilo.

Mladík spěchal do školy, vyletěl ze silnice do stromu

K dalšímu pokusu o vloupání, tentokrát do vinotéky ve Zlíně, došlo v době od sobotního do nedělního večera, kdy se majitel přišel do své provozovny podívat a uviděl poškozené vstupní dveře, které se ale zloději nepodařilo otevřít.

Poslední vloupání, do kanceláře pojišťovny v centru Zlína, zjistila v neděli večer žena, která přišla uklízet.

„Všimla si, že je otevřené okno, které nikdy otevřené nebylo, a na stole pod oknem uviděla stopy od bot a otevřené šuplíky u pracovních stolů. Kancelář opustili zaměstnanci v pátek odpoledne. Zda se něco z kanceláře ztratilo, zatím není jasné,“ vysvětlila mluvčí.

Na všech místech pracovali zlínští policisté, kriminalistický technik odebral stopy.

„Zda spolu tyto případy souvisí, ukáže až postupné prověřování. Za trestný čin krádež ve stadiu pokusu hrozí pachateli nebo pachatelům v případě vypátrání a odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky,“ uzavřela mluvčí.