Ve Zlíně prodloužili dvěma Polákům vazbu, za distribuci marihuany do Polska

Málokdy se stane, že se před zlínský krajský soud dostanou cizí státní příslušníci. V pondělí stanula před krajským senátem trojice Poláků. Ti jsou obvinění z toho, že v letech od srpna 2019 do ledna 2020 na území České republiky nakupovali marihuanu, kterou následně za účelem další distribuce vyváželi do Polska. Za zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, jim hrozí v tomto případě až osmnáct let za mřížemi.

Obžalovaní Poláci u soudu. | Foto: Deník / Jana Vozárová