„Ve večerních hodinách v druhé polovině února byla přivolána hlídka Městské policie Zlín do bytového domu v centru Zlína, kde mělo docházet ke schválnostem. Když strážníci vstoupili do bytu oznamovatele, který jim popisoval vzniklou situaci, netrvalo dlouho, a ozvaly se silné údery na vstupní dveře. Hlídka MP Zlín je otevřela a spatřila překvapeného 54letého muže, který do dveří souseda mlátil paličkou na maso s takovou intenzitou, až mu v ruce zůstalo jen samotné topůrko,“ přiblížil událost Pavel Janík.

Anabolika za 80 tisíc zabavili zlínští celníci, případem se zabývají policisté

Jak se od něj hlídka MP Zlín dozvěděla, ospravedlněním jeho agresivního chování mělo být údajně chování sousedů. Daleko více světla do události vnesl analyzátor alkoholu v dechu, který prokázal na 1,9 promile alkoholu v dechu.

„Protiprávní jednání podnapilého zuřivce nyní bude mít dohru před správním orgánem, kde mu hrozí za přestupky proti občanskému soužití a majetku pokuta až do výše 50 tisíc korun,“ zmínil Janík.

Ve společný zásah městské i republikové policie pak podle něj vyústilo jednání 32letého muže na sídlišti Jižní Svahy, který si pod vlivem alkoholu rozhodl bezdůvodně vybít vztek na své sousedce. „Na tu nejprve útočil slovně přes stěnu bytu a poté jí poškodil vstupní dveře, do nichž kopal a zabodl kuchyňský nůž.

V tomto případě si podezřelého zajistila k dalšímu šetření hlídka republikové policie,“ doplnil zástupce ředitele MP Zlín.

Bez hrozby nožem se podle jeho informací neobešel ani incident, k němuž došlo v prvním březnovém týdnu na ubytovně v místní části Malenovice.

„Několik minut po osmé hodně večerní se na tísňovou linku 156 obrátil jeden z ubytovaných, který uvedl, že na společné chodbě vyhrožoval mladý muž ostatním a v ruce svíral nůž. Na místo tak okamžitě vyrazila hlídka MP Zlín z místního okrsku.

O několik chvil později strážníci zjistili, že se jedná o 37letého muže, který sám sebe označil za rekreačního uživatele drog. Toho předtím rozezlil hluk, který se linul ze společné chodby, a tak se vydal s nožem v ruce vysvětlit ostatním ubytovaným, že tady bude klid,“ uvedl Pavel Janík s tím, že

hlídka MP Zlín v tomto případě požádala o součinnost kolegy z republikové policie.

„Po vyhodnocení všech relevantních skutečností bylo protiprávní jednání dotyčného posouzeno jako přestupek proti občanskému soužití a bude mít dohru před správním orgánem,“ uzavřel za zlínské strážníky Pavel Janík.