Příbuzní všechno nahlásí na policii, ta má fotku i popis hledaného, přesto ani jí se nedaří najít nějakou stopu, která by k němu mohla vést. V jejich databázi je takový člověk vedený jako pohřešovaný. Rodina pak žije v nejistotě a neví, jestli je osoba po smrti, nebo zda ještě existuje naděje, že se s ní shledají. Existují ale i případy, kdy se to skutečně podaří.

„Muž ze Vsetínska odešel z místa bydliště, aniž by někoho informoval. Rodina ho hledala, byl evidován jako pohřešovaný, ale nebyly o něm vůbec žádné zprávy. On sám se nikdy nikomu neozval, nikomu nevolal, nepsal. Soud nakonec na návrh rodiny muže prohlásil za mrtvého,“ popsal mluvčí zlínské policie Petr Jaroš.

Jaké pak doma nastalo velké pozdvižení, když se muž po třinácti letech najednou zjevil na prahu domova. Vzhledem k tomu, že pro úřady byl již praktický mrtvý, musel si znovu vyřizovat veškeré doklady.

Jenom ve Zlínském kraji bylo k minulému pátku sedmadvacet pohřešovaných osob.

Kde končí jejich stopy? To se mnohdy nepodaří zjistit ani policii. Přitom pro ni je hledání doslova mravenčí práce. A největším nepřítelem se mnohdy stává čas, zvlášť u těch, kteří jsou v ohrožení života.

„Na místo jsou vysláni policisté, kteří se snaží zjistit o hledané osobě maximum informací. Nejen výšku, vzhled, barvu vlasů, ale také oblečení, které má asi na sobě, číslo mobilního telefonu. Mimo to se snaží zjistit příčinu zmizení, případné sebevražedné sklony, adresy kamarádů, zaměstnavatele, zjišťují, kam pohřešovaný rád chodil. A podle všech informací se rozhodujeme, zda vyhlásí pátrací akci,“ popsal Petr Jaroš ze zlínské policie.

Hlídka pak vyráží do terénu a prověřuje všechna místa, kde by mohl být. Volají i do nemocnic, zkouší se dovolat na mobil ztracené osoby i lokalizovat jej s pomocí operátora. „Těch úkonů je spousta a vždy záleží na konkrétním případu a na okolnostech zmizení,“ doplnil Jaroš.

Jenomže jak ubíhají dny, týdny, měsíce či dokonce roky, stop je méně, a tím se snižuje i šance na to, že se někdy zmizelý člověk najde.

„Poznatky a nové důkazy se totiž u déle pohřešovaných prakticky nevyskytují,“ konstatoval policista.

V policejních evidencích jsou tak lidé i třeba deset a více let. Dokud se rodina či příbuzní nerozhodnou, že jej prohlásí za mrtvého.

To je pak práce pro soud. Na vývěskách se tak například objevuje i výzva pro člověka, kterému by dnes bylo třeba i přes sto let, aby se do roka ozval, jinak bude prohlášený za mrtvého.

„Mezitím pátráme, zda například nežije za hranicemi. Mnohdy se podaří zjistit, kdy zemřel, a najít i případné dědice. Pokud se datum úmrtí nepodaří zjistit, pak jej určí soud jako pravděpodobné,“ vysvětlil mluvčí zlínského okresního soudu Dušan Beránek.

Dodal, že v některých případech se stává, že se hledaný člověk skutečně objeví a dá o sobě vědět právě na základě vyvěšené výzvy.