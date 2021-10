Jako v případu jednatřicetileté řidičky, které policisté v dechu naměřili 2,68 promile alkoholu.

„Nezvládla v neděli odpoledne v Rožnově pod Radhoštěm řízení vozidla značky Volvo, se kterým narazila do svodidel a pak havarovala do příkopu,“ přiblížila Lenka Javorková. Podle jejích informací o něco méně, 2,55 promile, naměřili policisté v sobotu odpoledne ve Zlíně řidiči Škody Fabie, který při jízdě z Otrokovic narazil do řidičky v Toyotě Yaris.

„Vysokou hladinu alkoholu v dechu - 2,36 promile zjistili policisté v sobotu krátce po půl desáté večer v Rožnově pod Radhoštěm i řidiči čtyřkolky, který vlivem opilosti nezvládl řízení a havaroval,“ doplnila mluvčí krajské policie.

Všichni řidiči podle ní jsou podezřelí z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který trestní zákoník ukládá trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky, peněžitý trest nebo zákaz řízení.

Policisté napříč krajem však během víkendu přistihli při silničních kontrolách další řidiče, kteří jsou kvůli naměřené hodnotě nad jedno promile podezřelí z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Například 1,37 promile alkoholu v dechu měl podle informací z krajské policie při jízdě řidič v Peugeotu, kterého policisté zastavili v neděli krátce před desátou hodinu večer v Karolince.

„Silně opilí řidiči jezdili uplynulý víkend i na Kroměřížsku. V sobotu krátce před devátou ráno zastavili holešovští policisté v obci Lechotice opilého řidiče ve Škodě Octavii s 1,03 promile alkoholu v dechu. V neděli ráno pak přistihli při silniční kontrole opilého řidiče v Prusinovicích. Tomu dechový přístroj naměřil 1,11 promile. A 1,71 promile měl řidič vozidla Hyundai při sobotní dopolední silniční kontrole v Otrokovicích,“ vyjmenovala mluvčí s tím, že během víkendu zastavili policisté i osm řidičů pod vlivem drog. Tři na Kroměřížsku, dva na Uherskohradišťsku, dva na Zlínsku a jeden na Vsetínsku.