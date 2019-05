Vladimír Březina byl společně s manželkou Radka Březiny Stanislavou a dvěma asistentkami bratrů Kateřinou Míčkovou a Kristýnou Mazurovou obžalován z toho, že zlegalizoval nejméně 400 milionů korun, které pocházely z výnosů prodeje nelegálního lihu, za kterým stál Radek Březina a jeho skupina.

„Je jim kladeno za vinu, že hotovostní vklady peněz, které pocházely z trestné činnosti Radka Březiny a jeho skupiny, byly činěny v jejich prospěch. Celkem šlo o téměř 500 milionů,“ zaznělo v obžalobě.

VINU STÁLE POPÍRAJÍ

„Necítím se vinen tím, co je mi kladeno v obžalobě,“ tvrdil v úterý Stanislav Březina. O trestné činnosti syna prý nevěděl. Své tvrzení opíral i o svědectví druhého syna Tomáše, který uvedl, že před otcem obchody s lihem tajili.

Vladimír Březina uvedl, že peníze, které mu byly vkládány na účet, půjčoval Radkovi Březinovi na jeho podnikání. Půjčkami se prý koncem devadesátých let dalo slušně vydělávat.

„Tenkrát byl úrok i 20 procent,“ komentoval to, jak získal majetek v hodnotě několika stovek milionů korun. K němu mu prý pomohlo i podnikání se satelitní technikou. Současně dodal, že mohl ve splátkách od syna dostávat „kontaminované“ peníze, kterými mu splácel své půjčky. Tyto smíchané peníze však podle něj mohly jít i ve splátkách do bank, kde měla rodina úvěry na nemovitosti. Co se týká splátek Radka, žádné směnky ani smlouvy již nemá.

PROZRADIL JE ÚČETNÍ DENÍK

Podle něj se jeho nevina dá dokázat z jeho účetnictví. Neopomenul připomenout, že posudek z tohoto oboru neprovedl erudovaný ekonom, ale jen policie.

Právě účetnictví dovedlo policii ke čtveřici obžalovaných. Jde o deník s „černým účetnictvím“, které si vedl Tomáš Březina.

„Zachycuje náklady na daňovou trestnou činnost, mezi které patří i tyto vklady. Ty jsme identifikovali na různých bankovních účtech,“ uvedl žalobce Bartoš o vkladech na účtech obžalovaných.

Také Stanislava Březinová svou vinu popírá. Prý vše řídil její manžel, dokonce i z vězení. O zneužití mluvily i obžalované asistentky. Ty měly nejméně ve 130 případech vložit peníze na účty rodiny Březinů. Vysoké částky je prý nepřekvapily, věděly, že pracují u bohatých podnikatelů a plnily jen jejich příkazy.

Státní zástupce navrhoval shodně pro Vladimíra a Stanislavu Březinovy osm let vězení, pro asistentky tři až pětileté vězení.

O kauze Radka Březiny

Takzvaná lihová mafie okradla podle vrchního soudu stát na spotřební dani o 5,6 miliardy korun.

Jednání obžalovaných podle žalobců vykazovalo znaky organizované zločinecké skupiny zcela mimořádného rozsahu. Případ postihuje patnáctileté období, v němž skupina čistila technický líh, používala ho k výrobě alkoholických nápojů a prodávala bez přiznání a odvedení spotřební daně. Obchodovali také minimálně s 21 miliony litry nezdaněného lihu. Část ukrývali v tajných úložištích. Březina si vyslechl v roce 2017 pravomocný třináctiletý trest vězení. Společně s ním si další nepodmíněné tresty vyslechli čtyři muži, u dvou dalších ještě soudy pravomocný rozsudek nevynesly. Březinovu bratrovi Tomášovi snížil Nejvyšší soud původní šestiletý trest na 3,5 roku, před časem byl z vězení podmínečně propuštěn.