Devětadvacetiletý muž vystřelil na svou o rok starší někdejší přítelkyni v kanceláři ve 14. patře budovy hejtmanství krátce před půl desátou dopoledne. Mladá žena bohužel zemřela na místě.

Vrah poté obrátil zbraň proti sobě, jeho pokus o sebevraždu ale nebyl úspěšný. S těžkým poraněním hlavy a mozku jej přivolaní zdravotníci pod dohledem policistů převezli do zlínské nemocnice, kde podstoupil operaci.

„Stav muže zůstává takový, že s ním prozatím nemohou být provedeny žádné úkony trestního řízení,“ řekla v pátek Deníku policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Nevyjasněný tak prozatím zůstává vrahův motiv.

Zbraň nebyla jeho

Tragickou událost vyšetřují kriminalisté. Mimo jiné zjišťují, jak si střelec opatřil vražednou zbraň. Sám totiž podle policejní mluvčí není jejím oprávněným držitelem, nemá dokonce ani zbrojní pas.

„Ke střelbě použil zbraň registrovanou na jinou osobu,“ uvedla Kyšnerová. Doplnila, že bližší informace k případu nyní není možné zveřejňovat, aby nedošlo k narušení průběhu vyšetřování.

V budově Krajského úřadu ve Zlíně se střílelo ve čtvrtek 28. července dopoledne. Podle policejní mluvčí Simony Kyšnerové na místo ihned po oznámení vyrazily dostupné síly a prostředky: Prvosledové hlídky, policisté z pohotovostně eskortního oddělení, policisté z obvodního oddělení, psovod se služebním psem, kriminalisté a městští strážníci.

„Budovu jsme uzavřeli a provedli kontrolu objektu. Žádná jiná podezřelá osoba se zde nenacházela. Následně jsme proto ponechali uzavřené pouze čtrnácté patro, kde k události došlo,“ popsala Kyšnerová.

V uvedeném patře se nachází odbor kanceláře hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše, v jehož týmu zastřelená žena pracovala.

„Bohužel se stala osobní tragédie, která nemá spojitost s fungováním kraje, ani krajského úřadu. Zemřela mladá kolegyně, která patřila do našeho týmu, takže to zasáhlo i mě. Ovlivní to chod celého úřadu. Teď musíme být silní. Nejhorší zprávou je, že zmařený život nic nevrátí,“ řekl ve čtvrtek po střelbě Deníku hejtman Radim Holiš.