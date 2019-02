Zlín /FOTOGALERIE/ – Brutální loupežnou vraždu dvaaosmdesátiletého seniora z Mistřic-Javorovce na Uherskohradišťsku začal ve čtvrtek 27. května řešit zlínský krajský soud.

Z tohoto činu je obžalována trojice mužů, Roland Makó, Libor Vaďura a Vratislav Pospíšil ze Slovácka. První dva z nich čelí obžalobě z loupeže a vraždy, třetí jen z loupeže. Na loupeži se podílel ještě čtvrtý muž, ale ten v lednu po těžké nemoci zemřel.

K vraždě staříka došlo loni na konci listopadu v jeho rodinném domě. Čtveřice mužů přijela do vesnice autem s úmyslem, okrást jej. Měli připravenou historku, že jdou kontrolovat elektroměr. Zatímco Pospíšil a již zesnulý muž čekali ve voze, Vaďura s Makó šli k seniorovi.

„Byli domluveni, že Vaďura bude muže zdržovat na chodbě, zatímco Makó bude prohledávat dům. „Když se však muž začal bránit a vyhazoval je ven, mrštili s ním o zeď, stříkli mu do očí sprej a pak jej rdousili, bili čaganem a baterkou do hlavy. Způsobili mu těžká zranění, kterým podlehl,“ popsal celý skutek státní zástupce Leo Foltýn.

Makó: měl jsem dluhy

Šestadvacetiletý Slovák Roland Makó se včera hájil tím, že on seniora vůbec neuhodil. Prý ho k loupeži donutil Pospíšil, kterému dlužil peníze. Sám prý vše udělal z donucení. „Ten den mi Pospíšil řekl, že něco pro mě má. Naložil mě do auta, pak jsme vyzvedli Vaďuru a cestou mi říkal, že máme okrást jednoho staříka. Prý nebude doma, ale kdyby jo, tak měl Libor předstírat elektrikáře a zabavit ho tak, abych mezitím prohledal dům. Kdyby se bránil, měli jsme ho svázat a zalepit pusu. Nechtěl jsem to udělat, ale hrozil mi i pistolí,“ tvrdil včera obžalovaný muž.

Když prý prohledával místnosti uslyšel, jak Vaďura s někým mluví na chodbě. „Tak jsem tam šel, viděl starého pána a pak udělal chybu. Začal jsem stříkat tím sprejem. Ne však jemu do očí, ale do vzduchu. Pak jsem ho ramenem odstrčil a on se bouchl o zeď a spadl na zem. Libor mi pak řekl, ať jdu zpět hledat peníze,“ popisoval svou verzi případu Slovák.

Pak prý ale znovu zaslechl výkřik, a tak se vrátil zpět na chodbu. „Viděl jsem Libora, jak nad ním stojí a bouchá ho baterkou do hlavy. Šel jsem znovu do místností a našel peněženku. Chtěl jsem jít ven, ale dveře byly zamknuté a chodba prázdná. Když jsem vešel do kuchyně, starý pán tam ležel v krvi, přikrytý dekou. Také byl pomočený,“ tvrdil Makó.

Obžalovaní svalují vinu jeden na druhého

Nakonec prý vyšel zadními dveřmi a kousek za vesnicí jej muži opět naložili do auta a jeli do Uherského Hradiště. „V autě jsem tvrdil, že pán spí. Dal jsem Pospíšilovi ty peníze, ale nevěřil mi, že tam měl jen dvě stovky a drobné. Tak jsem se u něj doma musel vysvléct, aby se přesvědčil. Měl jsem v ponožce jen stovku od mé přítelkyně, která mi ji dala na cigarety,“ uvedl Makó.

Vaďura naopak popřel, že by seniora zabil. Vše svedl na Makó. Ten prý sám tvrdil, že u seniora dělal a viděl u něj peníze. „Pospíšil mi nabídl, jestli si chci přivydělat. Věděl jsem, že půjde o krádež. V autě byl i Makó, který navigoval, kudy se má jet a ukazoval i o který dům jde. Po cestě se Roland převlékl a nasadil si rukavice,“ vzpomínal na událost osmačtyřicetiletý Vaďura.

Když Makó vnikl do jedné místnosti, on prý zůstal stát na chodbě. „Pak jsem zaslechl šramocení. Starý pán vyšel a já mu tvrdil, že jdeme zapisovat stav elektřiny. V tu chvíli se ale Roland objevil, srazil ho k zemi a vystříkal na něj sprej. Já pak odtud odešel, protože takhle to nebylo domluvené. Vrátil jsem se do vozu. Pospíšil mu hned několikrát volal, ale nezvedal to,“ tvrdil dvanáctkrát trestaný muž.

Když prý dlouho nešel, tak s autem objeli vesnici. To už si podezřelé posádky všimli i místní, kteří se je začali vyptávat, co tam dělají. „Raději jsme odtud odjeli a cestou narazili na Rolanda. Ten se pak v autě znovu převlékl a byl nějaký divný. Ptali jsme se, co starý pán a on řekl, že jak ho fíkl sprejem, tak už spal,“ doplnil Vaďura.

Jak se však dostaly jeho pachové stopy na čagan a baterku, kterou byl senior bit, už vysvětlit nedokázal. „Nevím, nedotýkal jsem se toho,“ krčil rameny muž. Na jeho výpověď Makó reagoval tím, že on u seniora nikdy nebyl. Oba muži shodně potvrdili, že organizátorem celé akce byl Pospíšil.

Měl jsem dělat pouze řidiče,tvrdil Pospíšil

Dvanáctkrát soudně trestaný muž to popřel. „Makó mi dlužil peníze a já je potřeboval. Když mi řekl, že je má jeden starý pán a že jen potřebuje odvézt, tušil jsem, že půjde o krádež. Chtěl po mě, ať seženu někoho, kdo umí dobře česky. Znal jsem Vaďuru, tak jsme pro něj jeli. Poradil jsem mu, ať dělá elektrikáře. Ale to bylo vše,“ podotkl osmačtyřicetiletý muž, který je jediný z trojice vyšetřovaný na svobodě. Peřový sprej ani pásky nikomu nedával. „To Makó chtěl, abych mu pepřák koupil,“ vysvětloval dále muž. Dodal ještě, že když za dva dny viděl v televizi reportáž o vraždě v Mistřicích, šel vše oznámit na policii.

Hlavní líčení pokračuje i v pátek 28. května. Vaďurovi a Makó hrozí patnáctileté vězení, Pospíšilovi o tři roky méně.