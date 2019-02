Zlínský kraj - Čtyřiadvacet let ve věznici se zvýšenou ostrahou má nakonec strávit sedmačtyřicetiletý Svatopluk Blažek z Kunovic na Uherskohradišťsku. Ten loni v březnu zavraždil brutálním způsobem svoji milenku poté, co ji přistihl při nevěře, a napadl i jejího přítele.

Svatopluk Blažek | Foto: DENÍK

O nové výši trestu rozhodl ve středu 10. září Vrchní soud v Olomouci, k němuž se obžalovaný už podruhé odvolal.

Blažek prostřednictvím svého obhájce navrhoval, aby Vrchní soud zrušil rozhodnutí soudu krajského. „Podle něj má odvolací soud rozhodnout tak, že ho uzná vinným ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví a uloží mu přiměřený trest,“ vysvětlila v červenci mluvčí Krajského soudu v Brně Miroslava Sedláčková.

K tragické události, za niž bude Blažek pykat, došlo v noci z druhého na třetího března loňského roku v domě v Uherském Hradišti. Tehdy Blažek přišel domů, kde podle svého tvrzení přistihl svou milenku při sexuálním aktu s mužem, který u něj bydlel. Oba potom napadl.

Ve vzteku na osmatřicetiletou ženu zaútočil naprosto brutálním způsobem. Podle obžaloby ji kopal a mlátil s její hlavou o zem. Pak vzal kuchyňský nůž a několikrát ji vážně pořezal na hlavě. Žena pak na masivní krvácení zemřela. Dvaašedesátiletému muži zase zpřelámal všechny kosti v obličeji.

Blažek se od počátku soudního procesu hájil tím, že za jeho chování mohl špatný psychický stav a kombinace alkoholu s prášky na uklidnění. Řekl, že muže i ženu pouze profackoval, když je po návratu z obchodu, kam šel koupit víno, nachytal při orálním sexu.

„Chtěl jsem jí pak ostříhat její vlasy, ale neměl jsem nůžky, tak jsem vzal nůž a přitom jsem ji několikrát pořezal,“ tvrdil loni na podzim Blažek.

Tento jeho argument vyvrátil soudní znalec Miroslav Hirt. „Pokud by skutečně chtěl ženě uřezat vlasy, tak by už při prvním poranění viděl, že zranil a že z rány vytéká krev. Ale on v tom pokračoval dál,“ upozornil Hirt. Podle něj i rány, které Blažek oběma zasadil zejména v obličeji, mohly být smrtelné. Znalec však podotkl, že trvalo desítky minut až několik hodin, než žena po útoku zamřela. „Při včasné a odborné pomoci mohla přežít,“ upozornil Hirt.

U Blažka nešlo o první násilný čin. Jen pár dnů před vraždou ukousl během hádky své družce článek prstu. Navíc ji podle svědků opakovaně bil.

Na jeho chování si stěžovali i sousedé z domu, kde až do osudného dne žil. Blažek i další, co s ním v bytě bydleli, prý hojně popíjeli alkohol. Z bytu se často ozýval hluk, křik, a pár nájemníkům měl údajně i vyhrožovat zabitím.

Obžalovaný byl už v minulosti několikrát trestán, naposledy v roce 2002 za ublížení na zdraví. Z vězení byl propuštěn předloni. Celkem si odseděl už čtrnáct let.

Na základě Blažkova odvolání olomoucký soud zrušil rozsudek Krajského soudu ve Zlíně, ale pouze ve výroku o trestu, kterým mu byl uložen dvaadvacetiletý trest do věznice se zvýšenou ostrahou. „V této části totiž krajský soud pochybil, pokud se svým rozhodnutím nepočkal na pravomocné skončení další trestní věci obžalovaného Blažka vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti, kde byl stíhán pro pokus těžkého ublížení na zdraví a kde byl odsouzen k osmiletému trestu odnětí svobody, rovněž jako zvlášť nebezpečný recidivista,“ vysvětlil mluvčí olomouckého Vrchního soudu Petr Angyalossy.

Ze zákona je totiž namístě ukládat takzvaný souhrnný trest, tedy jeden trest za celou trestnou činnost v obou trestních věcech. „Tuto vadu jsme tedy napravili tím, že jsme nově obžalovanému Blažkovi, jako zvlášť nebezpečnému recidivistovi, uložili souhrnný čtyřiadvacetiletý trest odnětí svobody do věznice se zvýšenou ostrahou,“ doplnil Angyalossy.

Rozsudek vrchního soudu je pravomocný. Svatopluk Blažek má však ještě možnost dovolat se k Nejvyššímu soudu.