Zlín – Výslechem klíčového svědka pokračovalo v pondělí 1. března u zlínského krajského soudu projednávání případu vydírání podnikatele z Kostelan na Kroměřížsku.

Jestli nám nedáš deset milionů korun, zabijeme tě. Pod touto pohrůžkou měla v prosinci 2008 vydírat trojice mužů podnikatele z Kroměřížska. | Foto: DENÍK / Matej Slávik

Tohoto činu se měla v prosinci roku 2008 dopustit trojice mužů, a to Miloš Kryštof z Olomouce, jeho bratranec František Murka ze Zlína a Leoš Svoboda z Velkých Petrovic na Náchodsku.

Ti se zpovídají nejen z vydírání, ale i loupeže. Podle obžaloby měli ještě před vyhrožováním osmačtyřicetiletého muže zbít a oloupit ho o 60 tisíc a mobil. Před soud včera předstoupil napadený, který potvrdil, že muži sedící na lavici obžalovaných jsou pachatelé.

Přišli pod záminkou prodeje aut

Celá událost se měla seběhnout 16. prosince roku 2008 v penzionu v Kostelanech na Kroměřížsku. Tam měla trojice obžalovanýchpřijet v chrysleru za podnikatelem pod záminkou obchodního jednání. Muži, který mimo jiné podniká i v nákladní autodopravě, nabízeli k odkoupení čtyři náklaďáky.

„Zatímco jeden z nich zůstal ve voze, šli další dva do penzionu. Jeden z mužů se představil pod falešným jménem Bělík a ukazoval mu fotku nákladních vozů. V tu chvíli ale k němu přistoupil další s pistolí v ruce a začal po něm požadovat peníze. Pak přišel další pachatel s kuklou na hlavě a podnikatele fyzicky napadli. Pak mu prohledali věci i penzion a odcizili mu šedesát tisíc korun a mobil,“ popisoval státní zástupce Roman Kafka.

První dvanáct, potom deset milionů

Tuto verzi včera potvrdil i napadený podnikatel. „Ten v té kukle mi svázal nohy i ruce. Přes oči mi nalepili pásku, nasadili kuklu a naložili mě do auta. Cestou mi říkali, že chtějí do tří dnů dvanáct milionů korun. Když jsem jim řekl, že tolik dohromady nedám, snížili svůj požadavek na deset,“ popisoval včera hrůzný zážitek muž.

Sám prý si v tu chvíli myslel, že je to jeho poslední hodinka. „Ve voze jsem totiž dostal astmatický záchvat. Dusil jsem se, když v tu chvíli mi někdo z nich podal sprej s lékem. Nevím, kde jej vzali. Říkal jsem jim o své nemoci už v penzionu, takže možná jej vzali právě tam,“ pokrčil rameny podnikatel. Policisté při zatýkání Kryštofa u něj našli lék na astma. Muž totiž rovněž trpí touto nemocí.

Svázaného podnikatele pak vyložili v poli nedaleko Křenovic na Kroměřížsku.

„Tam mi rozvázali nohy a sundali kuklu. Páska na očích byla špatně nalepená, takže jsem koutkem oka zahlédl, o jaký typ vozu jde. Ležel jsem na břiše a jeden z nich ještě na mě řval, že jestli se pohnu, našijí to do mě. Teprve po chvíli, co auto odjelo, jsem vstal, strhl si pásku z očí úplně a šel na silnici. Zakrvácený a se svázanými ruky jsem prosil, aby někdo zastavil. Ale nikdo to neudělal. Pak jsem narazil na policii, která pak vše začala šetřit,“ uvedl osmačtyřicetiletý muž. Pachatelé mu po této události ještě dvakrát volali a žádali peníze. Jakmile se ale dozvěděli, že už se o případ zajímá kriminálka, už se neozvali.

Čtyřicetiletý Miloš Kryštof, který je nyní ve vazbě, odmítl vypovídat, a to i v přípravném řízení. Stejně tak i šestatřicetiletý Leoš Svoboda, který je ve vězení. Murka sice u soudu mluvil, ale popřel, že by kdy v penzionu byl nebo podnikatele znal. Na místě činu se přitom našly pachové stopy mimo jiných i Murky.

O kontraktu věděla známá napadeného

Na výzvu soudce Radomír Koudela, zda může poškozený identifikovat pachatele, ukázal na Svobodu a Kryštofa. Ten se mu prý představil jako Bělík. U Murky si jistý nebyl. „Postava odpovídá, ale tím, že měl kuklu, to s určitostí říct nemůžu. Ale hlas má podobný. Ale těmi dvěmi jsem si stoprocentně jistý,“ podotkl podnikatel.

Pár dnů před svým napadením prý shodou okolností uzavřel obchod za dvanáct milionů korun. „Věděla o tom jen má známá, která byla mou důvěrnicí a také mi sjednávala pojištění mých vozů i majetku,“ odpověděl podnikatel na dotaz, kdo o tomto kontraktu všechno věděl.

Žena, která je rovněž přítelkyní Murkova bratra, včera potvrdila, že o obchodu věděla. „Byli jsme přátelé. On sám mi ale dělal návrhy, že chce něco víc. To jsem odmítla. Také mi nabízel, zda bych vedla jeho penzion, Byl to spíše veřejný dům pro jeho obchodní partnery. To jsem taky odmítla,“ tvrdila svědkyně.

Soudce včera vyslechl i několik dalších svědků, mimo jiné spoluvězně Kryštofa, který s ním byl v cele. Jemu se měl údajně obžalovaný svěřit s tím, co udělali. Muž ale včera nechtěl mluvit z obavy o své zdraví. Rozhovořil se až poté, co jej soudce upozornil na možnou pokutu či trestní stíhání za pohrdání soudem. Jeho výpověď ale byla značně neurčitá. „Nikdy mi přímo neřekl, že to udělal, ale myslím si, že na svou povahu by tak drsný nebyl,“ vypovídal váhavě vězeň.

Až dvanáct let za mřížemi

Soud pokračuje opět příští týden v pondělí 8. března a není vyloučené, že padne rozsudek.

Murkovi a Kryštofovi hrozí až dvanáctileté vězení. Svobodovi navíc hrozí jako zvlášť nebezpečnému recidivistovi ještě o tři roky víc. Muž si nyní odpykává ve vězení trest za loupež.

