„Napadení předcházely dlouhodobé manželské problémy umocněné mužovým nadměrným požíváním alkoholu. Po napadení žena odjela do nemocnice a muž odešel do restaurace v Otrokovicích, kde ho policisté po několika hodinách zadrželi a převezli k vystřízlivění do protialkoholní léčebny,“ popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.