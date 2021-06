Vylákali po stíhaném podnikateli miliony, vymysleli si styky se soudci

Až deset let vězení hrozí trojici obžalovaných mužů za zločin podvod, při kterém si měli přijít nejméně na deset milionů korun. Ty jim měl vyplatit podnikatel Jaroslav Novotný z Kunovic na Slovácku za to, že pro něj a jeho manželku zajistí, aby jejich trestní stíhání v případu únosu a vydírání Pavla B. „dopadlo dobře“. Za to měl dohromady trojici podnikatel vyplatit 25 milionů korun.n.

Obžalovaný Vojtěch Novák. | Foto: Deník/Jana Vozárová