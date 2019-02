Uherské Hradiště - Bezdůvodné zvonění na zvonky ubytových domů patří mezi tradiční klukoviny. Vněkterých částech Uherského Hradiště však tento fenomén dosáhl takové frekvence, že hraničí sporušením zákona.

Na pravidelné zvonění u vchodových dveří, kdy pachatel vzápětí bleskurychle zmizí, si začíná mimo jiné stěžovat stále více obyvatel sídliště Východ. „Už to trvá od zimy. Zhruba obden někdo zazvoní a uteče. Vždy zmáčkne zvonky zhruba u třech bytů. Chápu, že se děti musí vydovádět, ale všeho moc škodí. Vadí nám, že nezodpovědní vtipálci tak budí spící děti,“ postěžoval si Roman Křivák z Uherského Hradiště.

O tom, že se nejedná o náhodu, potvrdil i člen jedné z četných teenagerských part sídliště. „Z naší party už to nikdo nedělá. Vím ale, že jiné skupinky o něčem takovém mluvili. Říkají tomu zvonkohra. Jeden z nich sedne na kolo a nejlépe po setmění vyjede do akce. Soutěží se v tom, kdo zazvoní na víc zvonků. Je to pro ně adrenalin, aspoň tak jsem to pochopil,“ říká patnáctiletý mladík, který z obav ze msty svých kamarádů požádal o zachování anonymity.

Situace na sídlišti Východ došla tak daleko, že lidé zvažují „obranná“ opatření, která mají odhalit pachatele. „Instaloval jsem na okno malou kameru napojenou na počítač, která v případě zazvonění člověka natočí. Také už po zvonění nechodím k domovnímu telefonu jak dříve, ale rovnou k oknu. Také moji sousedé začínají pracovat na systému, jak vtipálky odhalit. Před několika dny jsem viděl od našich dveří odjíždět cyklistu s hustými černými vlasy, kšiltovce a kraťasech. Samozřejmě, že před tím zvonil. Věřím, že pachatele sami brzy odhalíme,“ poznamenal Křivák.

Ochránci zákona tvrdí, že svévolné obtěžování obyvatel bytů zvoněním může být posouzeno jako přestupek proti občanskému soužití. „V případě dopadení pachatele hrozí viníkovi pokuta. V případě, že je viníkem nezletilá soba do patnácti let, pak ji předvedeme rodičům s oznámením jeho prohřešku. Pokud je pachateli od patnácti do osmnácti let a víc, pak už je trestně zodpovědný a může být potrestán pokutou. Lidé, které četným zvoněním někdo obtěžuje a je evidentní, že se jedná o schválnost, by nás měli o tom informovat a my zvolíme vhodné kroky k dopadení pachatele,“ vyzval veřejnost velitel hradišťských strážníků Jaroslav Ježo.