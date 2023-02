Muže odpovídajícího popisu spatřili zanedlouho v parku u polikliniky. „V momentě, kdy se hlídka městské policie za dotyčným vydala služebním vozidlem, dal se na útěk. Běžel sídlištěm směrem k nádraží. Strážníci rychle zareagovali na vzniklou situaci a rozdělili se. Služební vůz sledoval ulici k nádraží a pěší hlídka se vydala středem sídliště a zjišťovala od kolemjdoucích osob, kam se sledovaný muž vydal,“ popsal zástupce ředitele otrokovické Městské policie Karel Koňařík.

Strážníkům pomohli kolemjdoucí

Dotázaní lidé směřovali pěšího strážníka k nádraží, kde zjistil, že výtržník utíkal do vestibulu. „Pěší hlídkou byla vyrozuměna motorizovaná hlídka městské police a v momentě, kdy muž prošel vestibulem ČD a vycházel z budovy ven, byl hlídkou konfrontován s nastalou situací i důvodem, proč jej strážníci sledovali,“ doplnil Karel Koňařík.

Výtržník následně přiznal, že křičel, ale popřel, že by do něčeho kopal. Na místo byli přivoláni policisté, kteří si případ převzali do dalšího šetření.

„I v tomto případě se ukázalo, jak nezbytná je spolupráce občanů se strážníky. Díky ochotě spolupracovat a podání přesných informací se podařilo najít a zastavit výtržníka, který by jinak možná dál ničil cizí majetek,“ vyzdvihl Koňařík.