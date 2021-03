Zlínští kriminalisté se od sobotního rána zabývají vloupáním do výrobního skladu v Napajedlích, odkud neznámý pachatel odcizil rukavice a respirátory v hodnotě téměř 1 800 000 korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Loskot

"K vloupání mělo dojít v noci na sobotu od půlnoci do sedmé hodiny ráno, kdy přišel jeden ze zaměstnanců do práce a uviděl otevřená vrata do areálu, která večer předtím zajistil visacím zámkem, a vypáčená vstupní vrata do skladiště, odkud zmizely ochranné pomůcky, které byly uskladněny na paletách v krabicích," přiblížila mluvčí policie Monika Kozumplíková.