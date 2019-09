Policisté se zabývají neobvyklým násilím mezi řidiči, k němuž mělo dojít začátkem září. Devětačtyřicetiletý muž jel svým vozidlem po ulici Podvesná ve Zlíně, kde zastavil za trolejbusem, jehož řidič chtěl odbočit doleva. Protijedoucí vozidla ovšem nedala trolejbusu přednost.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

„Řidič stojící za trolejbusem použil pár jadrných slov na adresu těch, kteří neumožní trolejbusu projet. To uslyšel řidič vozidla Audi, který projížděl kolem něj. Zacouval zpět, vystoupil z vozidla a zeptal se, jestli ty vulgární výrazy patřily jemu. Se zápornou odpovědí se nespokojil, překvapenému řidiči dal ránu pěstí a vyzval ho, aby vystoupil z vozidla. Napadený muž věřil, že nedorozumění vysvětlí a vystoupil. To neměl dělat. Na jeho hlavu se sneslo hned několik úderů pěstí,“ vyjádřila se za policii Monika Kozumplíková. Překvapený muž rychle usedl zpět do vozidla, odjel a celou událost oznámil policii.