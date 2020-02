Dvacet měsíců s podmíněným odkladem na tři roky. Takový je verdikt pro čtyřicetiletého Lubomíra M. ze Slušovic za spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví.

Podle soudu měl před třinácti měsíci, loni 13. ledna, fyzicky napadnout místostarostu Podkopné Lhoty na Zlínsku Marcela Mahďáka, který právě odklízel z veřejného prostranství sníh. Místostarosta nakonec skončil v nemocnici. Doba jeho léčení trvala několik týdnů.

Podle soudu právě svědectví napadeného byl hlavní a přesvědčivý důkaz, který obžalovaného usvědčil. Naproti tomu svědci Lubomíra M. nebyli prý důvěryhodní.

Lubomír M. svou vinu po celou dobu líčení popíral, v době, kdy k útoku na místostarostu došlo, prý vůbec nebyl v Podkopné Lhotě. Tvrdí , že doma ve Slušovicích stěhoval s kamarádem nábytek. Po 14. hodině se pak prý vydal do zlínské nemocnice navštívit svého otcea zůstal u něj až do večera.

Proti tomuto tvrzení podle soudu stály ale jiné důkazy, například výpisy mobilních operátorů, které ukázaly, že otec se synem spolu v inkriminovanou dobu telefonovali.

„Počkáme na písemné vyhotovení rozsudku a zvážíme s klientem, zda podat odvolání, z mé strany bych jej navrhoval,“ komentoval rozsudek obhájce obžalovaného Josef Kapušňák.

Ve své závěrečné řeči uvedl, že celá kauza je zpolitizování špatné situace v obci.

V Podkopné Lhotě jsou dodnes mezi bývalým a současným vedením obce napjaté vztahy. Bývalý starosta obce, otec údajného útočníka, byl vyšetřován policií v souvislosti s údajným ověřováním listin, svědčit proti němu měl na policii i současný starosta Libor Baďura.

A právě odplata za to, měla být motivem pro útočníka, který místostarostu napadl.

„Když přestal a odcházel, zavolal jsem na něj: co jsem ti udělal? To máš za to ty hajzle, co děláš mojí rodině, to máš za tatu,odpověděl mi,“ uvedl Marcel Mahďák u soudu s tím, že agresora tak poznal i po hlase.

V Podkopné Lhotě mají lidé na celou věc rozdílné názory. Zaznívají ty, které podporují současné vedení obce, ale i opačné.

„Například to, že Marcel dostal málo, že mu měl naložit víc,“ zmínil již dříve smutně starosta obce Libor Baďura.

„Takže je pak těžké něco dělat, když se dozvídáte z různých zdrojů i tyto informace,“ dodal Marcel Mahďák, který na začátku líčení chtěl dokonce položit svou funkci. To si ale nakonec rozmyslel.

„Chci podporovat starostu Baďuru, společně jsme do toho šli, společně také skončíme, jak jsem už jednou řekl,“ řekl včera.

„Jsem rád, že se spravedlnost ukázala,“ komentoval rozsudek.