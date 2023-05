Za zneužívání školaček v Kroměříži uložil zlínský krajský soud pětapadesátiletému muži úhrnný desetiletý trest vězení. Státní zástupkyně navrhovala trest 8,5 roku, obhajoba žádala zproštění obžaloby.

Muž už dříve připustil, že dívky ze sousedství, které chodily na první stupeň základní školy, několikrát hlídal, vinu však popřel. V minulosti byl za sexuální delikty vůči dětem dvakrát soudně trestaný.

Za znásilnění, pohlavní zneužití a ohrožování výchovy dítěte mu nyní hrozilo pět až 12 let vězení. Rozsudek není pravomocný. Žalobkyně se práva na odvolání vzdala, obžalovaný k dnešnímu jednání nepřišel, k trestu se tedy nemohl vyjádřit.



Soud u muže při ukládání trestu neshledal žádné polehčující okolnosti. Jeho výši podle předsedy senátu Radomíra Koudely ovlivnil charakter páchané trestné činnosti a také mužova trestní minulost.

"Především jakákoliv trestná činnost, která ohrožuje nejmladší část naší společnosti, je vždy velmi, velmi zavrženíhodná. Zvláště způsobem, kterým to prováděl pan obžalovaný. Soud zde především zvážil nutnost ochrany společnosti před možným dalším jednáním pana obžalovaného, kterému předcházející tresty zjevně nestačily," řekl Koudela.

První z dívek muž, který pracoval jako údržbář, podle státní zástupkyně Renaty Bártkové mezi lety 2020 a 2021 ve svém bytě a na jiných místech osahával přes oblečení i pod ním na prsou a genitáliích. Druhou dívku podle obžaloby loni opakovaně lízal na obnažených genitáliích. U obou dívek, které mu svěřily k dozoru jejich matky, muž podle žalobkyně věděl, že jsou mladší 15 let.

Obžalovaný už dříve uvedl, že první dívku hlídal většinou v přítomnosti své nevlastní dcery, sám s ní byl prý pouze jednou cestou ke známým do Zlína. K druhé dívce řekl, že ji často hlídal spolu s jejími dvěma sourozenci i svou nevlastní dcerou. Vozil je do školy a do školky, kupoval jim jídlo nebo dárky. Odmítl ale, že by se dětí dotýkal.

Před soudem dnes svědčil otec druhé dívky, kterému se dcera svěřila. Tvrdí, že mu řekla, že ji muž osahával, fotil si ji nahou telefonem a jezdil jí jazykem v rozkroku.

"Brečela mi u toho, byla vystrašená, bála se to říct," řekl svědek. Dříve než jemu se dívka svěřila své kamarádce, shodou okolností první z dívek, kterou podle státní zástupkyně muž také obtěžoval.

Soud dnes přehrál videozáznam výpovědi první z dívek na policii. Školačka popsala, jak jí muž sahal přes oblečení i pod ním na prsa a do rozkroku. Stalo se to podle ní opakovaně. Nic však prý na to muži neřekla, nepokusila se mu ani odstrčit ruku.

"Já jsem se bála, že by mi to ještě udělal víc," řekla dívka. Uvedla také, že jí muž ukazoval svou nahou fotku v telefonu.

Videozáznam s výpovědí druhé dívky na policii přehrál soud už dříve. Školačka v ní popsala, co s ní muž dělal a že to nechtěla. Stalo se to podle ní víckrát. Řekla, že u toho ležela na posteli na zádech, přičemž jí muž zacpal ústa. Dívka též zmínila, že ji několikrát fotil, když měla oblečené pouze tričko. Obhájkyně Natalie Navrátilová označila výpovědi dětí za nevěrohodné, trestnou činnost se podle ní muži prokázat nepodařilo. Uložený trest považuje za příliš vysoký.

"Určitě se budeme odvolávat," řekla novinářům po vynesení rozsudku obhájkyně.

Ze znaleckých posudků z psychiatrie a psychologie vyplývá, že obžalovaný netrpí žádnou duševní nemocí ani poruchou. Jeho intelektové schopnosti označili znalci za průměrné. Podle znalce z oboru sexuologie muž netrpí žádnou sexuální deviací, což však u něj nevylučuje páchání sexuálně motivované trestné činnosti.