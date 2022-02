Nová pravidla se vztahují i na pravomoc obecních a městských policií. Strážníci tak nyní budou moci požadovat uhrazení nedoplatku na pokutě za přestupky v dopravě.

VIDEO: Zlín plánuje silniční tunel. Podívejte se, jak by to v centru vypadalo

„Jestliže obec, kde vykonává činnost obecní policie, eviduje nedoplatek řidiče nebo provozovatele motorového vozidla na pokutě za přestupek podle některého ze tří uvedených zákonů, je strážník oprávněn při zastavení vozidla požadovat po jeho řidiči uhrazení takového nedoplatku na místě,“ vysvětlil k novince ředitel Městské policie Zlín, Milan Kladníček.

Podle něj lze nedoplatek uhradit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty. Pokud řidič platbu odmítne, může na místě dojít o SPZ svého vozidla.

„V případě, kdy nebude doplatek na místě uhrazen, je strážník oprávněn přikázat řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu a zde může buď zadržet tabulky státní poznávací značky, nebo zabránit vozidlu v jízdě použitím technického prostředku, tzv. botičky,“ uvedl ředitel Kladníček.

Vrátit zadržené registrační značky nebo odstranění technického prostředku je podle něj možné až poté, co řidič motorového vozidla nebo provozovatel takový nedoplatek uhradí. „Pokud by nedošlo k vyzvednutí SPZ do 1 roku od jejich zadržení, předá je obecní policie příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo u cizinců zastupitelskému úřadu státu, kde je vozidlo registrováno,“ doplnil informace zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík.

Roman Čechmánek u soudu: měl majetek, ale neměl hotovost

Podle ředitele MP Zlín bude pro nejbližší praxi nutno vyřešit přenos informací o neuhrazených pokutách do informačního systému, který MP Zlín provozuje.

„V tomto případě by se nemělo jednat o náročný proces a následně již nebude strážníkům nic bránit, aby při výkonu služby naplňovali i tuto novou dikci zákona. Beze zbytku souhlasím s tím, že pokuta za protiprávní jednání, která není vymožena, má negativní dopad na dodržování právních předpisů a tím i bezpečnost silničního provozu. Věřím, že nová úprava, která dává tato oprávnění vedle strážníků i policistům a celníkům, se tak stane účinným nástrojem,“ uzavřel ředitel Kladníček.