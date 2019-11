Začaly myslivecké hony, policisté jsou v pohotovosti

První listopadovou sobotu vyrazili policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v plném počtu do terénu, aby zkontrolovali účastníky mysliveckých honů v celém Zlínském kraji. Vydali se do obcí Velehrad a Míkovice na Uherskohradišťsku, Tečovic, Žlutavy, Lhoty a Karlovic na Zlínsku, Velké Lhoty na Vsetínsku a do Lutopecen a Bezměrova na Kroměřížsku. Začátky jednotlivých honů měli myslivci naplánované většinou na osmou hodinu ráno.

Kontrola na honech ve Zlínském kraji | Foto: Policie ČR